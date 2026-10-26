GROLLEAU : Progression des résultats semestriels 2026 : Croissance du chiffre d'affaires de +16,3% en proforma - Marge d'EBE : 5,8% - Résultat net bénéficiaire

Montilliers – 26 octobre 2026 - La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats semestriels clos au 30 juin 2026. Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 22 octobre 2026 et ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.

Grolleau affiche des résultats semestriels 2026 de bonne facture et réalise un chiffre d'affaires de 28,6 M€ pour un EBE de 1,6 M€. La marge d'EBE du semestre progresse à 5,8%.

Normes françaises – en K€

Données consolidées S1 2025 consolidé

(1 er janvier-30 juin) [1] S1 2025 proforma [2]

(1 er janvier – 30 juin)

non audités S1 2026 consolidé

(1 er janvier-30 juin) Variation

(2026/25 proforma) Chiffre d'affaires 19 121 24 565 28 577 +16,3% Marge sur coûts d'achats [3] 10 029 12 690 14 824 +16,8% % du CA 52,4% 51,7% 51,9% +0.2 pts Autres achats et charges externes retraitées [4] (2 862) (3 806) (4 167) n/a Charges de personnel retraitées 5 (6 585) (8 344) (9 011) n/a Excédent Brut d'Exploitation (EBE) [5] 582 540 1 646 +204,8% Marge d'EBE 3,0% 2,2% 5,8% +3.6 pts Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (942) (1 162) (1 363) n/a Autres produits et charges d'exploitation 222 180 1 063 +490,6% Résultat d'exploitation (138) (442) 1 346 n/a Résultat financier (94) (259) 22 n/a Résultat exceptionnel (824) (824) (114) n/a Impôt sur les résultats (30) (32) 34 n/a Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (39) (39) 11 n/a Résultat net (1 123) (1 596) 1 299 n/a

Hausse des résultats semestriels - EBE proche de 6%

Au terme de ce 1 er semestre 2026, Grolleau réalise un chiffre d'affaires de 28,6 M€ (contre 24,6 M€ au 1 er semestre 2025 proforma 2 ), soit une hausse de +16,3% sur la période portée par la bonne performance de l'activité Télécoms & Data et Energie & Industrie . La répartition sectorielle du chiffre d'affaires au 30 juin 2026 est la suivante : Smart City (21% du chiffre d'affaires) ; pôle Energie et Industrie (39% du chiffre d'affaires) et Télécoms et Data (40% du chiffre d'affaires).

La marge sur coûts d'achats progresse légèrement à 51,9% contre 51,7% au 30 juin 2025 proforma.

Les charges opérationnelles courantes progressent moins rapidement que le chiffre d'affaires et s'élèvent à

13,2 M€ au 30 juin 2026 contre 12,2 M€ au 30 juin 2025 proforma. Les charges externes représentent 14,6% du chiffre d‘affaires proforma (contre 15,5% S1 2025 proforma) tenant compte des économies progressives liées à la fermeture de la filiale mexicaine. Les charges de personnel baissent en valeur relative et représentent 31,5 % du chiffre d'affaires (contre 34,0% au S1 2025 proforma). Au 30 juin 2026, les effectifs sont de 357 salariés (365 salariés au 31 décembre 2025).

Comme attendu, l'EBE proforma progresse à 1,6 M€, contre 0,5 M€ au 30 juin 2025 proforma. La marge d'EBE atteint 5,8 % au 1 er semestre 2026 (contre 2,2% au 1 er semestre 2025 proforma), en hausse de +3,6 points.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises sont de 1,4 M€ proches de celles du 1 er semestre 2025 proforma. Sur ce semestre, Grolleau comptabilise un produit d'exploitation de 1,1 M€ dont 0,7 M€ suite à l'abandon des pénalités et indemnités de retard sur les dettes fiscales et sociales historiques d'OMP.

Ainsi, le résultat d'exploitation est bénéficiaire à 1,3 M€ au 1 er semestre 2026 contre (0,4) M€ un an plus tôt en proforma.

Au final, Grolleau réalise un bénéfice net de 1,3 M€ contre une perte de (1,6) M€ au 30 juin 2025 proforma.

Free cash-flow positif

Les capitaux propres sont de 10,7 M€ contre 9,4 M€ au 31 décembre 2025.

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 1,3 M€ et intègrent une variation de BFR maîtrisé de (0,4) M€ sur la période.

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements sont restés contenus sur la période à (0,4) M€ (contre (0,5) M€ au 31 décembre 2025).

Au final, le Groupe affiche un free cash-flow [6] positif de 0,9 M€ au 30 juin 2026.

Les dettes financières brutes sont en baisse à 4,2 M€ (contre 5,0 M€ au 31 décembre 2025) et tiennent compte du remboursement de 0,4 M€ au titre du PGE. Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible est de 4,9 M€. Le Groupe est désormais en situation de trésorerie nette positive [7] de 0,7 M€. Pour rappel le Groupe a obtenu un étalement des dettes fiscales et sociales historiques d'OMP par le gouvernement italien (le montant restant dû est de 4,7 M€ au 30 juin 2026).

Perspectives 2026

Au 30 septembre 2026, le carnet de commandes global pour 2025 et 2026 [8] est en baisse et s'élève à 18,4 M€ versus 21,0 M€ au 30 septembre 2025.

Pour le second semestre, Grolleau anticipe la poursuite d'une bonne dynamique dans le secteur Télécoms & Data ainsi que l'activité Energie & Industrie porté en particulier par le rythme soutenu de l'activité navale et ferroviaire. Les volumes du contrat Energie, pour la fourniture de postes de transformation électrique basse tension/haute tension [9] , vont cependant se réduire progressivement (de 50 postes par mois à 25 postes environ). Du côté d'OMP, sur l'activité Industrie, les commandes de pompes hydrauliques pour le client Terzo restent dynamiques. Enfin, l'activité Smart City est toujours attendu en fort repli en l'absence de reprise de l'activité bornes de recharge.

Au final, au vu de ces éléments, le Groupe anticipe une légère croissance de son chiffre d'affaires annuel et un EBE au second semestre comparable à celui du premier.

Désormais, le Groupe porte ses efforts sur 2027 où l'enjeu sera de compenser la baisse de volumétrie anticipée sur Smart City et Energie & Industrie et affronter une conjoncture très incertaine en particulier en France. Le Groupe a ainsi d'ores et déjà gagné une nouvelle commande pour un client israélien (traitement de vêtements hospitaliers). Pour le compte de Nokia en Italie, OMP est en cours de validation de 2 nouveaux modèles de subrack 19'. En parallèle, OMP est devenu partenaire exclusif de Stäubli division robotique, avec des produits à fabriquer en Italie et en Chine l'an prochain.

Prochaine communication : chiffre d'affaires annuel 2026, le jeudi 11 février 2027 après bourse

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G, des Datacenters et des objets connectés. Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie. Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie et en Chine.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

[1] Avec OMP Mechtron à 49,9% (intégration proportionnelle)

[2] Chiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration globale (à 100%) retraité de la part intragroupe. Non audités.

[3] Marge sur coût d'achat = chiffre d'affaires- achats consommés.

[4] Les intérimaires ont été retraités des charges externes vers les charges de personnel.

[5] EBE = Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises

[6] Flux de trésorerie générés par l'activité – flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

[7] dettes financières - trésorerie disponible.

[8] Carnet de commandes 12 mois Golleau et OMP

[9] Cf communiqué du 26 avril 2024 - contrat cadre pluri annuel, étendu jusqu'en 2029, remporté au travers d'un Groupement d'Entreprise avec la société CHAPSOL – Groupe CARSEY (« CHAPSOL »), pour la fourniture de postes de transformation électrique basse tension/haute tension auprès d'un acteur majeur de l'énergie