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Grolleau porté par les télécoms et l'énergie
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 10:35
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La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes ( 4,95%) a réalisé un chiffre d'affaires de 28,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 17% sur un an.

Cette progression est principalement portée par les activités Télécoms & Data ( 21,5%), soutenues par les livraisons pour Nokia, Cellnex et Orange, ainsi que par le pôle Energie & Industrie ( 38,4 %), bénéficiant notamment du contrat Energie et du lancement d'une nouvelle gamme de postes de transformation.

A l'inverse, l'activité Smart City recule de 13,8%, pénalisée par la baisse attendue des bornes de recharge, malgré une reprise aux Etats-Unis avec Alpitronic.

Fort de ce niveau d'activité, le groupe anticipe une amélioration de son Ebitda semestriel et confirme des perspectives favorables pour le second semestre, soutenues par les pôles Télécoms & Data et Energie & Industrie. Grolleau évoque également un potentiel relais de croissance à partir de 2027 avec NW Group, sous réserve de la validation d'un nouveau poste de transformation actuellement en phase de tests.

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