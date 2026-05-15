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Groenland: les minerais critiques au cœur d'une visite du ministre du Commerce français
information fournie par AFP 15/05/2026 à 16:07

Le drapeau du Groenland, à Nuuk le 24 mars 2026 ( AFP / Florent VERGNES )

Le drapeau du Groenland, à Nuuk le 24 mars 2026 ( AFP / Florent VERGNES )

Le ministre du Commerce extérieur français, Nicolas Forissier, se rendra au Groenland lundi avec une délégation d'entreprises, où il participera notamment à un événement en faveur de la coopération économique entre la France et le territoire autonome danois, concernant en particulier les minerais critiques.

Il sera accompagné de représentants des organismes publics Business France, l'opérateur qui assiste les entreprises françaises à l'exportation, et Atout France, une autre agence publique qui œuvre en faveur du développement touristique.

La question des métaux et des minerais critiques essentiels à la transition énergétique sera "au coeur" de ce déplacement, a expliqué le cabinet du ministre lors d'un échange avec la presse vendredi.

Les entreprises SAFT, filiale de TotalEnergies, Eutelsat, un opérateur de communication par satellite choisie en octobre par l'opérateur national Tusass pour renforcer son réseau, seront notamment du voyage.

Sur place, le ministre doit signer une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération économique entre la France et le Groenland.

Le document soutiendra le développement de projets communs, notamment d'activités minières durables, la réalisation d'une meilleure cartographie des ressources du sous-sol, ou encore le renforcement de la coopération dans la recherche, a détaillé le cabinet du ministre.

Le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) sera chargé de réaliser une cartographie géo satellitaire du territoire afin de "permettre au Groenland de mieux appréhender son potentiel minier". Le projet est financé intégralement par la France, a précisé le cabinet, sans en dévoiler le montant.

Nicolas Forissier participera également à l'événement Future of Greenland qui rassemble entre 400 et 500 décideurs publics et privés, détaille son cabinet.

Cette visite intervient alors que les menaces d'annexion de ce vaste territoire arctique sous souveraineté du Danemark par les Etats-Unis et son président Donald Trump se sont multipliées ces derniers mois.

Des négociations sont en cours concernant l'ouverture de nouvelles bases militaires américaines sur place selon des médias, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment.

La France et le Canada, qui s'opposent au projet de l'administration Trump de prendre le contrôle du Groenland, ont inauguré en février un consulat général à Nuuk, la capitale de ce territoire, une reconnaissance pour le gouvernement local.

La décision française d'ouvrir un consulat avait été annoncée le 15 juin lors d'une visite du président Emmanuel Macron dans la capitale groenlandaise, où il était venu exprimer la "solidarité européenne" pour l'île, critiquant déjà les velléités de Donald Trump de l'annexer.

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