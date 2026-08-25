Grève chez Airbus en Espagne, la CGT France suit la situation de près

Les salariés d'Airbus en Espagne affiliés aux syndicats CGT, UGT et UTIL ont annoncé lundi avoir approuvé la poursuite du mouvement de grève, qui doit reprendre ce mardi 25 août.

En Espagne, les salariés d'Airbus reprennent leur mouvement de grève ce 25 août, faute d'avancées jugées suffisantes dans les négociations avec la direction.

Après une interruption pendant les congés d'août, les salariés se sont réunis hier pour décider de la suite du mouvement. Une réunion de médiation avait eu lieu trois jours plus tôt dans le cadre du SIMA, organisme espagnol de médiation entre employeurs et syndicats. Les propositions de la direction ayant été jugées insuffisantes, une majorité des syndicats a décidé de reconduire la grève pour une durée indéterminée à compter du 25 août.

Le mouvement devrait toutefois être réévalué régulièrement : un vote de reconduction est prévu chaque vendredi, en fonction des éventuelles avancées obtenues entre-temps. Maxime Léonard, syndicaliste CGT chez Airbus en France, explique suivre de près la mobilisation espagnole et évoque la possibilité de faire le lien avec une mobilisation en France. Selon lui, les revendications des salariés d'Airbus dans les deux pays présentent en effet plusieurs points communs.

Concrètement, les principales revendications des grévistes espagnoles portent sur le pouvoir d'achat et les conditions de travail. Les salariés réclament notamment un rattrapage des pertes de pouvoir d'achat liées à l'inflation, avec pour référence l'IPC espagnol. Ils souhaitent que ce rattrapage intervienne au plus tard l'année prochaine, tandis que la direction voudrait l'étaler davantage dans le temps. Ils demandent également la garantie de 40% de télétravail, soit deux jours par semaine, ainsi que le maintien de leur liberté dans le choix des dates de congés.

Les grévistes veulent également conserver certains avantages que la direction envisagerait de remettre en cause, notamment la gratuité des navettes de transport et de la cantine. D'autres revendications portent sur les règles relatives aux arrêts maladie et le remboursement des journées de grève.

En début d'après-midi à Paris, le titre Airbus s'adjugeait plus de 2%, vers 207 euros.