Greenwich LifeSciences saute sur l'étiquette "fast track" de la FDA américaine pour une thérapie contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de Greenwich LifeSciences

GLSI.O , développeur de thérapies anticancéreuses, ont augmenté de 26% à 13,86 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son traitement contre le cancer du sein, GLSI-100, a obtenu la désignation " fast track " de la FDA des États-Unis

** L'étiquette "fast track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** Le traitement est testé dans le cadre d'un essai de phase avancée pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif qui ont le génotype HLA-A*02 et qui ont terminé le traitement standard

** Plus tôt dans l'année, , la société a déclaré que la thérapie a montré une réponse immunitaire accrue au fil du temps chez les patientes atteintes du cancer, dans l'étude

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 2 % depuis le début de l'année

