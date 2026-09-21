Greenland Resources envisage une cotation sur une bourse américaine après la conclusion d'un accord entre les États-Unis et le Danemark

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Greenland Resources MOLY.TO a annoncé lundi qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation sur une grande place boursière américaine.

Cette décision fait suite à un accord de défense conclu entre le Groenland, le Danemark et les États-Unis , qui, selon la société, pourrait renforcer la sécurité des investissements dans le secteur minier de la région.

* L'action de Greenland Resources a bondi de 11,5% pour atteindre 1,84 dollar canadien

* La société a indiqué avoir conclu des accords d’approvisionnement à long terme contraignants avec les sidérurgistes Outokumpu et SSAB, tandis que son étude de faisabilité table sur un prix du molybdène de 18 dollars la livre, contre un prix de marché actuel d’environ 33 dollars.

* La société est actuellement cotée à la Bourse de Toronto et sur le marché de gré à gré aux États-Unis. Elle n’a pas précisé quelle bourse américaine pourrait accueillir son introduction ni fourni de calendrier pour celle-ci.

* D'autres actions cotées aux États-Unis liées à Greenland ont également bondi, notamment celles de la société minière spécialisée dans les terres rares Critical Metals CRML.O , qui ont grimpé de 34,5% à 9,05 dollars; la société détient une participation majoritaire dans le projet de terres rares Tanbreez.

* L'action de Greenland Mines GRML.O , spécialisée dans l'exploitation de minéraux stratégiques, a plus que triplé pour atteindre 9,99 dollars, tandis que celle de la société d'exploration pétrolière Greenland Energy GLND.O , qui concentre ses activités sur le bassin de Jameson Land dans l'est du Groenland, a plus que doublé pour s'établir à 2,99 dollars.