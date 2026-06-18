Green Earth lance une étude de faisabilité en Ukraine après l'achèvement de sa phase d'exploration en Europe de l'Est

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH, NL0009169515), promoteur intégré de référence en matière de projets fondés sur la nature, annonce l'achèvement de son programme de préfaisabilité mené pendant deux ans à travers l'Europe de l'Est, ainsi que le lancement d'une étude de faisabilité complète en Ukraine. Cette étude marque l'entrée officielle du Groupe sur l'un des plus grands marchés agricoles au monde et son premier programme de carbone organique des sols dans la région.



Depuis 2024, Green Earth explore méthodiquement l'Europe de l'Est, nouvelle frontière des projets carbone fondés sur la nature, en y menant des visites de terrain, des analyses satellitaires et un travail de concertation avec les parties prenantes en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Ukraine. Cette phase de préfaisabilité a permis d'évaluer les conditions agro écologiques, la disponibilité des terres, les cadres réglementaires et la maturité des partenaires potentiels dans toute la région. L'Ukraine s'est imposée comme le marché prioritaire évident, et le Groupe franchit aujourd'hui une nouvelle étape en lançant une étude de faisabilité complète axée sur l'agriculture régénératrice et les certificats de carbone des sols dans l'ouest de l'Ukraine.