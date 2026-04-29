Graphic Packaging et NextEra vont construire une centrale solaire de 250 MW au Texas

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Graphic Packaging Holding GPK.N a annoncé mercredi avoir signé un accord avec NextEra Energy Resources NEE.N en vue de construire une centrale solaire de 250 mégawatts au Texas, dans le but de s'approvisionner en électricité renouvelable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L'action de la société d'emballage a progressé de 1,7 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Cet accord intervient dans un contexte de hausse de la demande en électricité au Texas, alimentée en partie par les centres de données et la croissance industrielle, ce qui exerce une pression sur l'opérateur du réseau électrique de l'État, ERCOT, pour qu'il augmente la capacité de production.

* Dans le cadre de l'accord d'achat d'électricité virtuel, l'énergie produite par la centrale sera vendue à ERCOT, et Graphic Packaging recevra des crédits d'énergie renouvelable ainsi qu'une participation financière liée au projet.

* La centrale solaire, Selenite Springs Energy Center, serait située sur le marché de l'électricité de l'ERCOT et devrait entrer en service commercial d'ici la fin de 2027.

* Cet accord est le plus important contrat d'achat d'électricité virtuel conclu à ce jour par Graphic Packaging et s'inscrit dans son objectif de réduire ses émissions mondiales de scope 1 et 2 de 50,4 % d'ici 2032 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

* Graphic Packaging a ajouté que cet accord porterait la part totale de l'électricité renouvelable achetée à l'échelle mondiale à environ 49%.

* NextEra a accru ses investissements dans le gaz naturel , parallèlement à son portefeuille d'énergies solaire et éolienne, afin de répondre à la demande croissante en électricité des centres de données.

* Les acheteurs institutionnels constituent une source importante de revenus contractuels pour les développeurs d'énergie tels que NextEra, qui leur permettent de financer et de développer de nouveaux projets énergétiques.