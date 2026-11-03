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Graphic Packaging en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de Graphic Packaging GPK.N , fournisseur d'emballages grand public, progresse de 8,3 % à 10,10 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 2,19 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 2,17 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 23 cents, contre une estimation de 22 cents

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires d'environ 8,6 milliards de dollars, un Ebitda ajusté d'environ 1,05 milliard de dollars et un BPA ajusté de 65 cents

** La société réaffirme ses prévisions de flux de trésorerie ajustés pour l'exercice 2026, compris entre 600 et 700 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 38 % depuis le début de l'année

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