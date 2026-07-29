Grant Thornton Advisors va racheter CBIZ dans le cadre d'une opération de 5 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain de l'expertise comptable

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Grant Thornton Advisors va racheter CBIZ

CBZ.N pour 5 milliards de dollars en numéraire, ont annoncé mercredi les deux sociétés, créant ainsi l'un des plus grands prestataires de services comptables aux États-Unis.

Cette opération ferait de Grant Thornton le cinquième plus grand prestataire américain de services professionnels, fiscaux et de conseil, derrière les quatre grands cabinets: Deloitte, EY, KPMG et PwC.

Les actionnaires de CBIZ recevront 55 dollars par action, soit une prime de 17,8 % par rapport à son cours de clôture précédent. Son titre a bondi de 17,5 % en pré-ouverture.

"En associant notre plateforme multinationale à la forte présence de CBIZ sur le marché, nous renforçons notre capacité à accompagner les entreprises à chaque étape de leur croissance, depuis leurs débuts jusqu’à leur expansion à l’échelle mondiale", a déclaré Jim Peko, directeur général de Grant Thornton Advisors.

La plateforme issue de cette fusion sera présente dans plus de 20 pays et territoires et générera près de 7,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

CONSOLIDATION DU SECTEUR

Cette opération est le dernier signe en date de la consolidation rapide du secteur de l’expertise comptable aux États-Unis, alors que les cabinets de taille moyenne s’efforcent de rattraper leur retard sur les "Big Four".

Baker Tilly et Moss Adams ont fusionné l’année dernière dans le cadre d’une opération de 7 milliards de dollars. CBIZ, qui se concentre sur le marché intermédiaire, a racheté le cabinet d’expertise comptable Marcum pour 2,3 milliards de dollars en 2024.

Grant Thornton s’est également lancé dans une vague d’expansion depuis qu’il a reçu un investissement d’un consortium mené par la société de rachat New Mountain Capital en 2024.

New Mountain réalise un nouvel investissement pour soutenir la transaction CBIZ, qui, selon les entreprises, représente la plus importante opération de ce type depuis plus de 25 ans.

Grant Thornton prévoit de scinder le pôle "prestations sociales et assurances" de CBIZ pour en faire une société indépendante soutenue par New Mountain une fois la transaction finalisée, ce qui devrait intervenir au quatrième trimestre 2026.

L’opération prévoit une période dite de "go shop" permettant à CBIZ de solliciter des offres concurrentes jusqu’au 27 août.

Goldman Sachs a conseillé CBIZ dans le cadre de cette transaction. La Deutsche Bank est la banque conseil principale de Grant Thornton Advisors.