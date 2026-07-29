Grant Thornton Advisors va racheter CBIZ dans le cadre d'une opération de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Grant Thornton Advisors va racheter le cabinet de services professionnels CBIZ CBZ.N dans le cadre d'une opération de 5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ont annoncé mercredi les deux sociétés.
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