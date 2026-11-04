Grand gagnant de l'essor de l'IA, AMD grimpe après ses trimestriels

L'action AMD (Advanced Micro Devices) gagne 1,8% à 493 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats trimestriels et de perspectives enthousiasmantes, illustrant tout le parti que tire le fabricant de processeurs de l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle.

Au 3e trimestre 2026, AMD a enregistré un BPA ajusté en progression de 74% à 2,09 USD, dépassant le consensus de 1,95 USD, avec des marges opérationnelle et brute ajustées en hausse de respectivement 5 points à 29% et 2 points à 56%.

À 13,38 MdsUSD, ses revenus ont grimpé de 45% et ainsi dépassé les 13,09 MdsUSD attendus, portés par un quasi-doublement des revenus des centres de données ( 97%) à un niveau record de 8,55 MdsUSD, contre 8,20 MdsUSD anticipés.

"La demande pour nos produits Instinct et EPYC a continué de se renforcer, et nous prévoyons une nouvelle accélération de la croissance au 4e trimestre, à mesure que nous monterons en cadence dans la production d'Helios et de Venice", estime la CEO Lisa Su.

Pour le 4e trimestre, AMD prévoit des revenus en croissance annuelle de 66%, à environ 17 MdsUSD, avec une marge de variation de 3%, contre 16,23 MdsUSD attendus. Sa marge brute ajustée devrait toutefois légèrement diminuer à 55%.

"Grâce à notre portefeuille de produits de premier plan et à nos relations étroites avec nos clients et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir une très forte croissance de notre chiffre d'affaires et à améliorer notre rentabilité au cours des prochaines années", ajoute Lisa Su.

Des perspectives qui enthousiasment les analystes

"Les perspectives présentées par la direction pour 2027 tablent désormais sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 80%, avec un doublement des ventes de processeurs pour serveurs et une progression encore plus rapide de l'activité IA dans les centres de données", souligne Wedbush.

En conséquence, le bureau d'études indique relever ses prévisions pour les prochains exercices (à 8,05 USD pour le BPA de 2026 et à 16,63 USD pour celui de 2027, contre respectivement 7,27 USD et 14,75 USD en hypothèses précédentes), tout en réitérant sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours à 12 mois de 600 USD.

Réaffirmant aussi sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 650 USD, Jefferies met en avant des prévisions de croissance des revenus des processeurs pour serveurs relevées à plus de 100% pour 2027, contre 70% précédemment, grâce à une demande élargie dans le cloud, les entreprises et les applications d'IA agentique.

"Cette dynamique conforte notre scénario optimiste, qui table sur un chiffre d'affaires de 40 MdsUSD pour les CPU destinés aux serveurs l'année prochaine", affirme le broker, notant aussi que les revenus des GPU dédiés à l'IA devraient dépasser ceux des CPU pour serveurs pour la première fois ce trimestre.

De son côté, RBC estime qu'il existe encore un potentiel de hausse des résultats pour AMD, "même si les contraintes d'approvisionnement en composants, le niveau de préparation des centres de données et la concurrence demeurent les principaux facteurs limitants".

"Avec une valorisation représentant 28 fois le BPA attendu pour l'année 2027, AMD se négocie avec une prime d'environ 25% à 100% par rapport aux entreprises comparables spécialisées dans les GPU et les XPU", note cependant la banque canadienne.

Si elle relève ses estimations de BPA pour le groupe (à 8,06 USD pour 2026 et à 18,30 USD pour 2027), RBC estime que le rapport rendement/risque est équilibré et réitère donc sa recommandation "performance en ligne avec le secteur", ainsi que son objectif de cours de 540 USD sur le titre.