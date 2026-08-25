 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grand Canyon Education met son directeur financier en congé payé en raison d'une enquête des autorités ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 15:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de Grand Canyon Education ( LOPE.O ) ont reculé de 3,6 % à 142,33 dollars en début de séance mardi, après que la société a mis son directeur financier en congé payé, invoquant une enquête gouvernementale ** Le prestataire de services éducatifs a révélé lundi soir, dans un document déposé auprès de la SEC , avoir mis Daniel Bachus en congé payé, à compter du 21 août, dans le cadre d’une enquête gouvernementale en cours concernant les opérations boursières d’un tiers non salarié sur les actions de la société

** La société a nommé la responsable comptable Lori Browning au poste de directrice financière par intérim; Mme Browning travaille chez LOPE depuis 2008

** Le congé de M. Bachus n’est pas lié à des problèmes concernant les états financiers, les politiques ou les pratiques comptables de la société, a précisé cette dernière, ajoutant que ces éléments ne faisaient pas l’objet de l’enquête

** LOPE a indiqué avoir fait appel à un cabinet d’avocats externe et ouvert sa propre enquête sur cette affaire, et qu’elle coopère avec les autorités ** LOPE, dont le siège se trouve à Phoenix, en Arizona, a annoncé le mois dernier que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de près de 7 % en glissement annuel pour atteindre 264 millions de dollars, grâce à une augmentation des inscriptions chez ses partenaires universitaires, notamment à la GCU et sur les sites hors campus

** Suite à cette baisse, l’action LOPE a perdu environ 14 % depuis le début de l’année; elle se négocie actuellement à environ 36 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 223,04 dollars, atteint le 24 octobre 2025

Valeurs associées

GRAND CANYON ED
144,7700 USD NASDAQ -1,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0818 +3,28%
CAC 40
8 449,13 -0,05%
ATON
0,02 +17,65%
Pétrole Brent
89,67 -2,53%
HAFFNER ENERGY
0,573 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank