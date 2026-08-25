Grand Canyon Education met son directeur financier en congé payé en raison d'une enquête des autorités ; le cours de l'action chute

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25 août - ** Les actions de Grand Canyon Education ( LOPE.O ) ont reculé de 3,6 % à 142,33 dollars en début de séance mardi, après que la société a mis son directeur financier en congé payé, invoquant une enquête gouvernementale ** Le prestataire de services éducatifs a révélé lundi soir, dans un document déposé auprès de la SEC , avoir mis Daniel Bachus en congé payé, à compter du 21 août, dans le cadre d’une enquête gouvernementale en cours concernant les opérations boursières d’un tiers non salarié sur les actions de la société

** La société a nommé la responsable comptable Lori Browning au poste de directrice financière par intérim; Mme Browning travaille chez LOPE depuis 2008

** Le congé de M. Bachus n’est pas lié à des problèmes concernant les états financiers, les politiques ou les pratiques comptables de la société, a précisé cette dernière, ajoutant que ces éléments ne faisaient pas l’objet de l’enquête

** LOPE a indiqué avoir fait appel à un cabinet d’avocats externe et ouvert sa propre enquête sur cette affaire, et qu’elle coopère avec les autorités ** LOPE, dont le siège se trouve à Phoenix, en Arizona, a annoncé le mois dernier que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de près de 7 % en glissement annuel pour atteindre 264 millions de dollars, grâce à une augmentation des inscriptions chez ses partenaires universitaires, notamment à la GCU et sur les sites hors campus

** Suite à cette baisse, l’action LOPE a perdu environ 14 % depuis le début de l’année; elle se négocie actuellement à environ 36 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 223,04 dollars, atteint le 24 octobre 2025