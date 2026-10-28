Grâce à une réduction des charges, Dolfines "limite" l'impact du repli de ses ventes

La société spécialisée dans les prestations d'ingénierie et de services pour l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles a dévoilé ses comptes semestriels, marqués par un resserrement des coûts et un retour à la rentabilité observé sur les quatre premiers mois du second semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 2,36 millions d'euros, enregistrant une contraction de 44% par rapport au premier semestre 2025. Sur une base comparable, retraitée de l'activité Conseil de 8.2 Advisory cédée au 1er juin 2025, le recul est ramené à 29%. Cette baisse d'activité est essentiellement attribuée au conflit au Moyen-Orient, qui a freiné les prises de décision des clients régionaux et entraîné l'annulation de certains projets.

Pour faire face à cette contraction, Dolfines a opéré une diminution marquée de sa base de coûts. La masse salariale a reculé de 34% et les frais généraux ont été réduits de 20%. La société explique que cette discipline a permis d'atténuer le choc opérationnel : l'Ebitda s'est ainsi redressé pour ressortir à -0,59 million d'euros, contre -0,69 million d'euros au premier semestre 2025.

Le résultat net semestriel ressort à -0,70 million d'euros. A titre de comparaison, il affichait 0,96 million d'euros au premier semestre 2025, un chiffre qui intégrait alors une plus-value de 2,1 millions d'euros issue de la cession des activités d'audit technique de 8.2 France à SOCOTEC Power Services ; hors cet élément exceptionnel, le résultat net s'élevait à -1,14 million d'euros un an plus tôt.