GrabAGun, soutenu par Trump Jr., en hausse suite à une proposition de modification de la réglementation sur les armes à feu

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6 juillet - ** Les actions de GrabAGun PEW.N , un distributeur d'armes à feu soutenu par Donald Trump Jr., ont progressé de 13,2 % pour atteindre 2,66 dollars avant l'ouverture du marché

** Une proposition de modification réglementaire émanant du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique dont la date de clôture est fixée début août, devrait faciliter l’expédition directe d’armes à feu au domicile des particuliers

** Cette règle fait partie des 34 mesures de déréglementation proposées par l’ATF ce printemps en réponse à un décret présidentiel de février 2025 visant à élargir l’accès aux armes à feu

** Actuellement, les acheteurs en ligne doivent retirer leurs armes à feu dans des magasins physiques et se soumettre à une vérification de leurs antécédents en personne, sauf s’ils disposent d’un permis

** La proposition de règlement pourrait ne pas être finalisée avant fin 2026 ou début 2027 et pourrait encore être retirée ou modifiée

** Selon des documents officiels, Donald Trump Jr. détient plus de 300 000 actions de PEW

** À la clôture d'hier, l'action PEW affichait une baisse d'environ 22 % depuis le début de l'année