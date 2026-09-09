Google veut investir 13 MdsEUR en Finlande sur deux ans

Google, division d'Alphabet, annonce son intention d'investir au moins 13 MdsEUR dans les infrastructures numériques en Finlande au cours des deux prochaines années (2027-2028), renforçant ainsi son engagement à long terme envers le pays nordique et l'Europe.

Le groupe technologique américain précise que ce programme, constituant son plus grand investissement unique en Europe, comprend des investissements et des partenariats dans des centres de données et d'autres infrastructures de soutien à Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala.

La nouvelle infrastructure numérique servira de socle à la préparation numérique de la Finlande et, plus largement, de l'Europe, ainsi qu'à l'innovation et au développement de l'IA, et alimentera les services populaires de Google, tels que Gemini, Search, Maps et YouTube.

Lors de la phase initiale de construction, cette initiative devrait contribuer en moyenne à hauteur de 3,6 MdsEUR par an au PIB de la Finlande et soutenir plus de 37 000 emplois à l'échelle nationale. Une fois opérationnelles, les installations devraient soutenir 7 000 emplois par an.

Présent depuis plus de 15 ans en Finlande, Google ajoute soutenir des projets d'énergie propre ainsi que des fonds dédiés à la nature et à la communauté afin de favoriser la biodiversité locale, l'éducation, la recherche et le développement de la main-d'oeuvre.