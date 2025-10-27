Google va verser 90 millions de dollars de frais juridiques à des cabinets d'avocats texans

(AOF) - Google a déclaré avoir accepté de verser jusqu'à 190 millions de dollars en frais juridiques à des cabinets d'avocats privés représentant le Texas dans le cadre d'un accord à l'amiable de 1,375 milliard de dollars avec cet État concernant la protection de la vie privée des consommateurs. Ce versement constitue l'un des plus importants accords conclus par un État américain en matière de protection de la vie privée.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer