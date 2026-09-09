Google va investir 15,1 milliards de dollars dans l'IA en Finlande

Google prévoit d'investir au moins 13 milliards d'euros, soit 15,1 milliards de dollars, dans des infrastructures d'intelligence artificielle en Finlande en 2027 et 2028, son plus important programme consacré à l'IA en Europe. La filiale d'Alphabet a parallèlement conclu avec Fortum un contrat d'achat d'électricité nucléaire de 22 ans portant sur jusqu'à 50% de la production de la centrale de Loviisa. Il s'agit du premier accord nucléaire de Google hors des Etats-Unis.

Les investissements financeront notamment des centres de données, le renforcement du réseau électrique, des projets d'énergies propres et des capacités de stockage par batteries, afin de soutenir des services comme Gemini, Search, Maps et YouTube. Google estime que le programme contribuera à hauteur d'environ 3,6 milliards de dollars au PIB finlandais pendant la construction, puis soutiendra environ 7 000 emplois par an. Alphabet prévoit désormais entre 195 et 205 milliards de dollars d'investissements mondiaux cette année pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul.

L'accord avec Google doit également donner à Fortum la visibilité nécessaire pour moderniser Loviisa et prolonger son exploitation jusqu'en 2050, tandis que les deux groupes étudieront de nouvelles capacités nucléaires et renouvelables. L'action Fortum gagne 16% en séance. La Finlande bénéficie d'une production électrique largement bas carbone et d'un climat froid permettant de réduire les besoins énergétiques liés au refroidissement des centres de données.