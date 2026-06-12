Google va faire appel d'une décision allemande la déclarant responsable de fausses allégations générées par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Foo Yun Chee

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, va faire appel d'une décision d'un tribunal allemand qui l'a jugée légalement responsable des fausses allégations figurant dans les « AI Overviews », a déclaré vendredi l'entreprise technologique américaine.

Cette contestation fait suite à un jugement historique rendu par un tribunal de Munich à l'encontre des résumés générés par l'IA de Google qui apparaissent au-dessus des résultats traditionnels des moteurs de recherche, estimant que les « AI Overviews » constituent du contenu propre à l'entreprise.

« Cette affaire porte sur des erreurs spécifiques et limitées, et non sur le principe même de l’affichage du contenu web par AI Overviews. Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision et avons l’intention de faire appel », a déclaré un porte-parole de Google dans un e-mail. L'affaire portée devant le tribunal a été intentée par deux éditeurs allemands qui ont affirmé que les « AI Overviews » les associaient à tort à des escroqueries et à des pratiques commerciales douteuses.

L'intégration par Google de l'IA dans ses résultats de recherche en ligne a suscité des critiques de la part des éditeurs et des fournisseurs de contenu, qui ont déclaré que cela a eu un impact négatif sur leur trafic, leur lectorat et leurs revenus. Les autorités de la concurrence se penchent également sur la question.