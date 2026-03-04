Google réorganise la structure de facturation de sa boutique d'applications et ramène Fortnite dans le monde entier

(Des réécritures tout au long des mises à jour de Google)

Google a déclaré qu'il élargirait les options de facturation et réduirait les frais de développement sur Android, dans le cadre d'une révision majeure de la politique qui a contribué à résoudre son différend de longue date avec Epic Games et à ramener le jeu populaire Fortnite dans la boutique d'applications de l'entreprise dans le monde entier.

Les changements radicaux apportés aux pratiques de la boutique d'applications de Google GOOGL.O , annoncés mercredi, visent à stimuler la concurrence et à élargir les choix pour les développeurs et les consommateurs. Ils répondent également aux principales préoccupations soulevées par le procès antitrust intenté par Epic Games en 2020.

Epic Games avait accusé Google de monopoliser illégalement la manière dont les utilisateurs accèdent aux applications et effectuent des achats dans les applications sur les appareils Android. Les deux entreprises sont parvenues à un accord devant un tribunal américain en novembre.

Google, propriété d'Alphabet, a déclaré mercredi qu'elle permettrait désormais aux développeurs d'applications mobiles d'utiliser leurs propres systèmes de facturation en plus de celui de Google Play, et de diriger les utilisateurs vers leurs propres sites web pour effectuer des achats.

L'entreprise facilite également le téléchargement et l'installation de boutiques d'applications tierces sur les appareils Android. Google a indiqué que le changement commencera d'abord en dehors des États-Unis et qu'il apportera la mise à jour dans le pays, sous réserve de l'approbation d'un tribunal.

"Cela donne aux boutiques d'applications plus de moyens d'atteindre les utilisateurs et aux utilisateurs plus de moyens d'accéder facilement et en toute sécurité aux applications et aux jeux qu'ils aiment", a déclaré Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google.

Google réduit également les frais de service liés aux achats in-app, parmi d'autres modifications de sa structure tarifaire visant à réduire les prix pour les développeurs. Il commencera à déployer les frais actualisés en juin dans certaines régions, et le déploiement mondial complet est prévu pour septembre 2027.

Fortnite a été retiré de Google Play en 2020 après qu'Epic Games a introduit un système de paiement direct qui contournait la facturation de Google, déclenchant une bataille juridique sur les frais et les règles de distribution des applications.

Le très populaire jeu de bataille royale est revenu sur le Google Play Store aux États-Unis en décembre, à la suite du règlement de l'action en justice.