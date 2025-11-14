 Aller au contenu principal
Google prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas pour répondre à l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 23:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 10 et 11)

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, a déclaré vendredi qu'elle investirait 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas, dans le cadre de ses efforts visant à accroître la capacité pour ses initiatives d'intelligence artificielle.

L'investissement, qui sera réalisé jusqu'en 2027, souligne l'intensification de la concurrence entre les fournisseurs de services d'IA et de cloud pour construire des infrastructures capables de prendre en charge des modèles d'IA avancés.

OpenAI, Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Amazon AMZN.O font partie des entreprises qui dépensent des milliards dans de nouveaux centres de données axés sur l'IA.

Google a déclaré que l'un des nouveaux centres de données sera situé dans le comté d'Armstrong, dans le Panhandle du Texas, et les deux autres dans le comté de Haskell, une région de l'ouest du Texas près d'Abilene.

"Cet investissement créera des milliers d'emplois, offrira une formation aux étudiants et aux apprentis électriciens et accélérera les initiatives visant à rendre l'énergie plus abordable dans tout le Texas", a déclaré Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, dans un communiqué.

L'entreprise investira également dans son campus existant de Midlothian et dans la région cloud de Dallas, qui fait partie de son réseau mondial de 42 régions cloud.

"L'investissement de 40 milliards de dollars de Google fait du Texas l'État qui reçoit le plus important investissement de Google dans le pays et soutient l'efficacité énergétique et le développement de la main-d'œuvre dans notre État", a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dans le même communiqué.

Les entreprises technologiques ont annoncé des plans de dépenses massives cette année, beaucoup se concentrant sur l'expansion de leur empreinte américaine, alors que le président Donald Trump fait pression pour des investissements visant à maintenir l'avantage du pays dans le secteur de l'IA.

En début de semaine, Anthropic a déclaré qu'elle investirait 50 milliards de dollars dans des centres de données aux États-Unis, notamment à New York et au Texas.

Google a annoncé mardi qu'il investirait 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) en Allemagne au cours des prochaines années, dans le but d'étendre son infrastructure et sa capacité de centres de données dans la plus grande économie d'Europe.

La dernière vague d'investissements dans l'IA fait écho aux bulles technologiques passées, avec des valorisations et des dépenses qui dépassent les rendements à court terme, ont averti certains analystes et investisseurs. Selon eux, les projections de la demande pourraient s'avérer trop optimistes si l'adoption de l'IA ne progresse pas au même rythme que les dépenses d'investissement.

(1 dollar = 0,8575 euro)

