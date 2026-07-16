Google perd son recours contre une amende italienne de 854.250 dollars infligée pour publicité en faveur des jeux d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Google n'a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires. Détails) par Foo Yun Chee

Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , a perdu jeudi son recours contre une amende de 750.000 € (854.250 $) infligée pour avoir diffusé des publicités pour des jeux d’argent sur sa plateforme vidéo YouTube il y a quatre ans, la plus haute juridiction européenne ayant donné raison à l’autorité italienne des communications.

Google avait contesté l’amende infligée par un tribunal administratif italien en 2022, ce qui avait conduit ce dernier à solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg (CJUE).

Le géant américain de la technologie a affirmé qu’il était à l’abri de toute responsabilité quant aux contenus mis en ligne par des tiers en vertu de la réglementation européenne sur les télécommunications. Les vidéos YouTube faisant la promotion des jeux d’argent en ligne avaient été mises en ligne par un créateur de contenu ayant conclu un accord de partenariat commercial avec Google.

Les géants de la tech ont invoqué à plusieurs reprises cette exemption face aux tentatives des régulateurs et des utilisateurs de les tenir pour responsables des contenus mis en ligne sur leurs plateformes, dans un contexte d’inquiétudes croissantes à l’échelle mondiale concernant l’impact des réseaux sociaux sur les enfants.

“Google peut être tenu pour responsable des vidéos YouTube d’un créateur de contenu avec lequel il a conclu un partenariat commercial”, a déclaré la CJUE .

Les juges ont précisé que les plateformes en ligne pouvaient invoquer l’exonération de responsabilité si elles se contentaient “d’agir en tant que prestataire de services intermédiaires exerçant une activité strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou tout contrôle sur les informations transmises ou stockées”.

“Tel n’est pas le cas lorsqu’un opérateur examine, en vue de conclure un contrat de partenariat commercial, le thème principal d’une chaîne vidéo, les vidéos les plus visionnées ou les plus récentes de cette chaîne, ainsi que les métadonnées associées”, a précisé la CJUE.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

Le tribunal italien va désormais statuer sur le fond de l’affaire en se fondant sur l’arrêt de la CJUE.

L’affaire porte le numéro C-421/24AGCOM (Jeux d’argent en ligne).