Google perd son combat contre une amende antitrust record de 4.1 milliards d'euros infligée par l'UE

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* Les juges ont confirmé la décision de 2022 qui réduisait l'amende de 4.34 milliards d'euros

* La décision confirme les conclusions selon lesquelles Android a évincé ses concurrents

* Les batailles juridiques ont duré 8 ans après l'imposition de l'amende en 2018

par Foo Yun Chee et Sudip Kar-Gupta

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , a perdu jeudi sa longue bataille contre une amende antitrust record infligée par l'UE pour avoir utilisé son système d'exploitation mobile Android afin d'écarter ses concurrents, une décision de justice qui devrait renforcer la répression européenne à l'encontre des géants de la tech.

La Commission européenne, l'autorité antitrust de l'UE, a infligé à Google des amendes s’élevant à plusieurs milliards d’euros pour diverses infractions au droit de la concurrence au cours des 15 dernières années, mais les affaires se sont éternisées devant les tribunaux, le géant de la recherche ayant formé des recours. L'amende relative à Android a été infligée en 2018, un an après que la Commission eut infligé à Google une amende de 2.42 milliards d’euros (2.77 milliards de dollars) pour avoir utilisé son service de comparaison de prix afin d’obtenir un avantage déloyal sur ses concurrents plus modestes. Google a perdu son recours contre cette décision en 2021.

L’appel dans cette affaire a duré plus longtemps.

La Commission a infligé à Google une amende de 4.34 milliards d’euros pour des accords qui obligeaient les fabricants de téléphones à préinstaller Google Search, le navigateur Chrome et la boutique d’applications Google Play sur leurs appareils Android et les empêchaient d’utiliser des systèmes concurrents.

Une juridiction inférieure a ensuite ramené le montant de l'amende à 4.1 milliards d'euros en 2022. Google a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, située à Luxembourg, la plus haute juridiction européenne.

La Cour a donné raison à l'autorité antitrust de l'UE.

"Le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal est rejeté, confirmant ainsi la sanction infligée pour l’abus de position dominante de Google Search dans le cadre du système d’exploitation Android", ont déclaré les juges.

Un porte-parole de Google a déclaré que l’arrêt ne tenait pas compte des investissements réalisés par l’entreprise pour garantir qu’Android reste ouvert, interopérable et gratuit.

"Quoi qu’il en soit, nous avons adapté nos accords pour nous conformer à la décision initiale dès 2018, et nous continuons à mettre l’accent sur l’innovation et l’ouverture pour nos utilisateurs, nos partenaires et nos développeurs", a déclaré Google.

Google a accumulé près de 11 milliards d’euros d’amendes infligées par l’UE au cours de la dernière décennie pour diverses infractions au droit de la concurrence.

Bien que cette amende antitrust record représente moins de 3% du bénéfice annuel d’Alphabet, cette défaite pourrait encourager d’autres régulateurs et entreprises à poursuivre Google en dommages-intérêts.

La défaite dans l’affaire relative aux comparateurs de prix a entraîné une vague de poursuites judiciaires contre Google, engagées par des entreprises réclamant des dommages-intérêts s’élevant à plusieurs milliards de dollars dans une demi-douzaine de pays. Un tribunal suédois a condamné Google à verser environ 1.5 milliard de dollars de dommages-intérêts à PriceRunner, le site de comparaison de prix désormais détenu par Klarna , mercredi.

Pour Google, d’autres amendes semblent probables dans un avenir proche pour avoir prétendument favorisé ses propres services et produits dans les résultats de recherche et pour des pratiques liées à sa boutique d’applications, deux pratiques relevant de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) visant à limiter le pouvoir des géants de la tech.

L'affaire porte le numéro C-738/22 P Google et Alphabet contre la Commission.

(1 dollar = 0.8734 euro)