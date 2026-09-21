Google ouvre les précommandes pour ses ordinateurs portables Googlebook à 899 dollars, équipés de la technologie d'IA Gemini

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , a ouvert lundi les précommandes pour Googlebook, sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables haut de gamme destinée aux utilisateurs d'Android et s'appuyant sur les outils d'IA “Gemini” de l'entreprise.

À partir de 899 dollars (XX euros), les premiers modèles proposés par Acer, Asus, Dell DELL.N , HP HPQ.N et Lenovo fonctionneront avec des processeurs Intel INTC.O ou Qualcomm

QCOM.O et offriront jusqu’à 14 heures d’autonomie, a indiqué l’entreprise.

Ce lancement intervient alors qu’Apple AAPL.O s’implante davantage sur le segment des ordinateurs portables à bas prix avec son MacBook Neo à 699 dollars (XX euros), renforçant ainsi la concurrence sur un marché où les fabricants de Chromebooks ciblent depuis longtemps les étudiants et les consommateurs soucieux de leur budget en misant sur l’accessibilité et la simplicité.

Googlebook étend cette formule aux ordinateurs portables haut de gamme dotés d’un matériel plus puissant, de fonctionnalités d’IA et d’une intégration plus étroite avec Android — il s’agit de la dernière initiative de Google pour proposer un produit phare sous ChromeOS après le Pixelbook en 2017 et le Pixelbook Go en 2019.

La gamme comprend des outils Gemini qui permettent aux utilisateurs de rédiger et d’organiser du texte, de poser des questions sur le contenu affiché à l’écran et de reprendre des tâches depuis un téléphone Android.

Elle s’appuie sur la pile technologique Android associée aux fondements de ChromeOS pour ordinateurs de bureau, dans le but de rendre la transition entre téléphones et ordinateurs plus fluide.