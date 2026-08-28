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Google modifie sa politique en matière de spam dans l'UE pour éviter une amende pour violation des règles de la concurrence
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de la Commission européenne aux paragraphes 7, 9 et 10)

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré vendredi avoir modifié sa politique en matière de spam en Europe afin de répondre aux préoccupations de l'UE qui auraient pu entraîner une amende pour violation des règles de la concurrence.

Le géant américain de la technologie s’est retrouvé dans le collimateur des régulateurs européens après que des éditeurs se sont plaints de sa politique relative aux abus de réputation des sites.

Cette politique vise la pratique consistant à publier des pages tierces sur un site dans le but de manipuler les classements de recherche en tirant parti des signaux de classement du site hôte, communément appelée « référencement parasite » (parasite SEO).

L’UE a indiqué que sa surveillance avait montré que la politique de Google en matière de spam pénalisait les sites d’information et autres sites d’éditeurs, ainsi que leur contenu, dans les résultats de recherche Google, lorsque ces sites incluaient du contenu provenant de partenaires commerciaux.

Google a déclaré qu’à compter du 30 août, toute action manuelle visant à rétrograder des sites ne s’appliquerait plus aux utilisateurs des 27 pays de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein (l’Espace économique européen).

Elle a ajouté que cette politique resterait inchangée en dehors de l’Espace économique européen.

“Nous saluons l’abrogation de cette politique, qui pénalisait injustement les éditeurs et les autres utilisateurs professionnels de Google Search”, a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne.

Les inquiétudes suscitées par cette politique avaient conduit la Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, à ouvrir une enquête en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui vise à limiter le pouvoir des géants de la tech.

“Grâce à la DMA, Google Search ne déclassera plus les publications de presse au seul motif qu’elles hébergent du contenu tiers”, a déclaré M. Regnier.

“La Commission va désormais surveiller l’application de cette nouvelle politique afin de s’assurer qu’elle est conforme au DMA.”

Les infractions à la DMA peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre 10% ​de leur chiffre d’affaires annuel mondial.

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