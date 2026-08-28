Google modifie sa politique en matière de spam dans l'UE pour éviter une amende antitrust

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a annoncé vendredi avoir modifié sa politique en matière de spam en Europe afin de répondre aux préoccupations de l'Union européenne (UE) et éviter une amende pour violation des règles de la concurrence.

Le géant américain de la technologie s'est retrouvé dans le collimateur des régulateurs européens après que des éditeurs se sont plaints de sa politique destinée à mettre à mal la réputation d'autres sites.

Cette pratique consiste à publier des pages tierces sur un site dans le but de manipuler les classements de recherche en tirant parti des signaux de classement du site hôte, communément appelée "SEO parasite".

L'UE a déclaré que sa surveillance avait montré que la politique de Google en matière de spam déclassait les sites d'information et les sites internet d'autres éditeurs, ainsi que leur contenu, dans les résultats de recherche Google, lorsque ces sites incluaient du contenu provenant de partenaires commerciaux.

Google a déclaré qu'à compter du 30 août, les mesures manuelles prises pour rétrograder des sites ne s'appliqueraient plus aux utilisateurs des 27 pays de l'UE, ainsi qu'à ceux d'Islande, de Norvège et du Liechtenstein, qui constituent l'Espace économique européen (EEE).

La politique resterait inchangée en dehors de l'EEE, a ajouté Google.

"Nous saluons l'abrogation de cette politique, qui pénalisait injustement les éditeurs et les autres utilisateurs professionnels de Google Search," a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne.

Les inquiétudes concernant cette politique avaient conduit la Commission européenne, qui fait office d'autorité de la concurrence de l'UE, à ouvrir une enquête au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques.

"Grâce au DMA, Google Search ne déclassera plus les publications de presse au seul motif qu'elles hébergent du contenu tiers," a déclaré Thomas Regnier.

"La Commission va désormais surveiller l'application de cette nouvelle politique afin de s'assurer qu’elle est conforme au DMA."

Les violations du DMA peuvent coûter aux entreprises des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

(Reportage Bart Meijer, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)