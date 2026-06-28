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Google limite l'utilisation par Meta de ses modèles d'IA Gemini, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 06:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O a imposé des limites à l'utilisation par Meta META.O de ses modèles d'IA Gemini, après que l'entreprise de réseaux sociaux a sollicité une capacité de calcul supérieure à celle que le groupe technologique concurrent pouvait fournir, a rapporté dimanche le Financial Times.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information, qui s’appuie sur des sources proches du dossier. .

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