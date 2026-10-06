Google fait face à un procès d'un milliard de livres sterling au Royaume-Uni concernant les frais d'accès à la boutique d'applications, dans le cadre de la dernière affaire en date impliquant les géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O a été accusé d’avoir abusé de sa position dominante pour imposer des commissions excessives aux développeurs d’applications, alors qu’un recours collectif de grande envergure, d’une valeur de plus d’un milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars), s’est ouvert mardi à Londres.

Cette affaire — intentée au nom d’environ 20 millions de consommateurs ayant acheté des applications via le Play Store de Google, ou effectué des achats intégrés et souscrit à des abonnements entre 2015 et juillet dernier — est la dernière en date engagée en Grande-Bretagne contre les géants de la tech.

Les avocats représentant Liz Coll, défenseuse des consommateurs à la tête de cette action, affirment que Google a abusé de sa position dominante pour prélever des commissions pouvant atteindre 30% sur les achats d’applications via son Play Store, ainsi que sur les achats intégrés et les abonnements.

Ils soutiennent que ces commissions excessives ont été répercutées par les développeurs d’applications sur les consommateurs, citant comme exemple le fait que lorsque Google a commercialisé YouTube Premium via l’App Store d’Apple, il a également décidé de répercuter la commission qui lui était facturée.

Mais Alphabet, la société mère de Google, conteste cette action en justice. Selon un porte-parole, celle-ci ne tient pas compte de l’étendue des choix offerts aux consommateurs par la plateforme Android et du fait que Google pratique “des tarifs parmi les plus bas du marché”.

Les avocats du géant technologique, qui ont qualifié l’affaire de Coll d’infondée, ont fait valoir que le Play Store “est soumis à de fortes contraintes concurrentielles tant du côté des développeurs que des consommateurs”, notamment de la part de l’App Store d’Apple et d’autres plateformes alternatives.

Le procès devant le Competition Appeal Tribunal de Londres fait suite à des affaires similaires contre Apple et Sony concernant respectivement leur App Store et leur PlayStation Store, qui pratiquaient tous deux des commissions pouvant atteindre 30%.

L’affaire Coll fait également suite à des années de surveillance réglementaire et de litiges concernant les pratiques de Google relatives à sa boutique d’applications, notamment une longue bataille avec Epic Games, le créateur de “Fortnite”, dont le procès à Londres devait être examiné en même temps que celui de Coll.

En mars, Google et Epic ont conclu un accord mondial aux termes duquel Google s’est engagé à élargir les options de facturation et à réduire les frais facturés aux développeurs.

Le mois dernier, Google a également réglé à l'amiable une autre action en justice pour un montant de 260 millions de livres sterling, intentée au nom de développeurs d'applications, sans pour autant reconnaître sa responsabilité ni admettre aucune faute.

(1 dollar = 0,7536 livre sterling)