Google exhorte la Cour de justice de l'Union européenne à confirmer la décision annulant une amende de 1,7 milliard de dollars pour violation des règles de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , a exhorté mercredi la plus haute juridiction européenne à rejeter le pourvoi formé par les autorités européennes de la concurrence contre un arrêt rendu en première instance qui avait annulé une amende de 1,49 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars), estimant que les arguments des autorités de la concurrence étaient erronés.

Le litige a été porté devant la Cour de justice de l’Union européenne après que les autorités de régulation ont fait appel d’un arrêt rendu en 2024 par le Tribunal, qui avait annulé l’amende infligée à Google en 2019. Le tribunal de première instance avait invoqué des erreurs dans l’évaluation de l’affaire par la Commission européenne.

La Commission, l’autorité de concurrence de l’UE, a déclaré que Google avait utilisé des clauses restrictives dans ses contrats avec les éditeurs, empêchant ainsi ses concurrents de diffuser des publicités liées à la recherche sur les sites web de ces derniers, ce qui renforçait la position dominante de Google dans le domaine de la publicité liée à la recherche en ligne.

La Commission a précisé que ces pratiques s’étaient étalées de 2006 à 2016. Google, dont la plateforme AdSense propose des publicités liées à la recherche, a supprimé les clauses contestées des accords conclus avec les éditeurs en 2016.

L’avocat de Google, Josh Holmes, a rejeté les arguments de la Commission.

“Les nouveaux arguments de la Commission sont erronés. Les motifs du Tribunal sont clairs et complets”, a-t-il déclaré devant le collège de cinq juges.

Holmes a dit que la Commission avait ignoré les éléments de preuve montrant que les concurrents de Google disposaient de possibilités substantielles de rivaliser.

L’avocat de la Commission, Anthony Dawes, a critiqué l’arrêt rendu en première instance, affirmant qu’il imposait aux régulateurs une obligation sans précédent d’analyser des questions déjà tranchées par la jurisprudence.

“Cette conclusion bouleverse la jurisprudence”, a-t-il déclaré, ajoutant que le raisonnement de la juridiction inférieure reviendrait en fait à considérer les clauses d’exclusivité comme légales par défaut.

Un conseiller juridique de la Cour doit rendre un avis non contraignant le 12 novembre, la décision finale étant attendue dans les mois suivants.

L’amende infligée à AdSense était l’une des quatre sanctions en matière de concurrence de l’UE qui ont coûté 9,5 milliards d’euros à Google au cours de son litige de près de deux décennies avec la Commission. La décision du tribunal de première instance d’annuler cette amende a constitué un rare revers juridique pour l’autorité de régulation européenne.

L’affaire porte le numéro C-826/24 P, Commission contre Google et Alphabet (Google AdSense)

(1 dollar = 0,8771 euro)