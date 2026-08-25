Google étend sa plateforme d'IA Gemini aux cabinets d'avocats et aux avocats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une nouvelle offre de Google spécialement conçue pour le secteur juridique

* Le marché juridique américain est un terrain de bataille clé pour l'IA

* Google Cloud figure parmi les activités d'Alphabet qui connaissent la croissance la plus rapide

par Mike Scarcella

Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a élargi mardi sa plateforme d’intelligence artificielle Gemini Enterprise avec de nouveaux outils destinés aux avocats et aux cabinets d’avocats, accélérant ainsi la course entre les entreprises technologiques pour répondre à la demande du secteur juridique en matière d’IA. L’entreprise a déclaré que sa solution "Gemini Enterprise for Legal" aiderait les cabinets d’avocats à utiliser l’IA pour gérer les tâches routinières et complexes, permettant ainsi aux avocats de se concentrer sur des services à plus forte valeur ajoutée, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité de leurs données.

Le nouveau plug-in pour Gemini Enterprise inclut une intégration avec des logiciels juridiques et des plateformes de données, ainsi qu’une gamme d’agents IA qui, selon Google, peuvent prendre en charge des fonctions juridiques et administratives spécialisées sans supervision humaine significative. Alphabet a lancé en octobre Gemini Enterprise à l’intention des clients professionnels , dans le but d’attirer davantage d’entreprises grâce à ses offres d’IA. Google Cloud est devenu l’une des activités d’Alphabet connaissant la croissance la plus rapide .

Outre le secteur juridique, Google a annoncé mardi le lancement d’outils destinés au secteur des services financiers et a indiqué qu’il déploierait ultérieurement d’autres offres spécifiques à d’autres secteurs. Des entreprises concurrentes spécialisées dans l’IA, dont Anthropic, ont également élargi leurs offres destinées aux entreprises ces derniers mois, notamment dans le secteur juridique . Un rapport de Deloitte datant de 2026 sur l’adoption de l’IA par le secteur juridique a révélé que les cabinets d’avocats investissent massivement dans cette technologie dans le cadre d’une transformation qui n’en est encore qu’à ses débuts. Thomson Reuters, propriétaire de Reuters et de la base de données de recherche juridique Westlaw, figure parmi les concurrents en lice pour conquérir des parts de marché dans le secteur juridique. Lundi, l’entreprise a lancé un grand modèle linguistique propriétaire baptisé "Thomson 1.0", entraîné sur son propre contenu de recherche juridique et conçu pour un usage professionnel. Elle a précisé que ce modèle repose sur une technologie open source et s’appuie sur des décennies de son propre contenu juridique "faisant autorité".

Google a déclaré que sa plateforme se connecterait directement et en toute sécurité à d’autres plateformes de technologie juridique appartenant à Thomson Reuters, au développeur de logiciels d’IA juridique Harvey, à la société d’analyse de données et de technologie LexisNexis, et à d’autres acteurs.

Les cabinets d'avocats adoptent rapidement des outils d'IA générative capables de faciliter la recherche juridique, la rédaction de documents et l'exécution d'autres tâches juridiques. Nombre d'entre eux utilisent également l'IA pour leurs opérations commerciales, telles que la gestion des clients et des dossiers, dans le but de réduire les coûts et d'améliorer leur efficacité.

La nouvelle offre de Google est conçue pour offrir une grande flexibilité aux cabinets d'avocats, a déclaré Amrita Mehrok, directrice produit Google Cloud au sein de l'entreprise, leur permettant ainsi de choisir parmi les modèles d'IA intégrés à la plateforme. Certains grands cabinets d’avocats ont conclu des partenariats stratégiques avec des fournisseurs d’IA et, dans certains cas, développent leurs propres plateformes d’IA . Google a indiqué que Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields et Williams & Connolly font partie d’un groupe de cabinets collaborant avec lui sur Gemini Enterprise for Legal.

Jonathon Soler, co-associé gérant de Weil Gotshal, a déclaré lors d’une interview que les clients s’attendent de plus en plus à ce que leurs avocats utilisent l’IA et tirent parti de ses gains d’efficacité.

Jeffrey Karpf, associé gérant de Cleary Gottlieb, a déclaré que la collaboration de son cabinet avec Google lui permettrait de "participer à la création d’outils utiles pour les cabinets d’avocats qui déploient l’IA".