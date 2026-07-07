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Google et RWE soutiennent Proxima Fusion dans le cadre d'un tour de table de 411 millions d'euros
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 08:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans la fusion magnétique Proxima Fusion a levé 411 millions d'euros (469,69 millions de dollars) auprès d'investisseurs tels que Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, et le groupe énergétique allemand RWE RWEG.DE , dans le cadre d'un tour de table, a annoncé mardi cette start-up basée à Munich.

* "Le financement de Proxima démontre que l’Europe est non seulement capable d’inventer des technologies révolutionnaires, mais aussi de créer autour d’elles des entreprises compétitives à l’échelle mondiale", a déclaré Francesco Sciortino, directeur général de Proxima Fusion, dans un communiqué

* Ce tour de table a été mené par XTX Ventures et East X Ventures, avec RWE et Google en tant qu’investisseurs stratégiques, a précisé la société

* Elle a ajouté que ce tour de table porte la valorisation de Proxima Fusion à 2,4 milliards d’euros (soit 2,7 milliards de dollars)

* Le groupe énergétique allemand RWE a investi 25 millions d’euros dans ce tour de table

* RWE a signé un accord avec Proxima en vue d’un partenariat pour la construction de la première centrale de fusion de type "stellarator" sur le site d’une ancienne centrale à fission nucléaire à Gundremmingen, en Bavière

* Contrairement à la combustion de combustibles fossiles ou au processus de fission des centrales nucléaires existantes, la fusion nucléaire offre la possibilité d’une énergie abondante sans pollution, sans déchets radioactifs ni gaz à effet de serre, en reproduisant à l’aide de lasers ou d’aimants la réaction qui alimente le soleil

(1 dollar = 0,8750 euro)

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