Google et McKinsey concluent un accord au Brésil sur la suppression de carbone avec un projet de sylvopastoralisme

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par Gabriel Araujo

Google et McKinsey ont convenu d’acheter 320 000 tonnes métriques de crédits de suppression de carbone sur une période de dix ans dans le cadre de leur tout premier projet de sylvopastoralisme, conformément à leurs engagements pris au sein de la Symbiosis Coalition, une approche émergente en matière d’atténuation du changement climatique.

Les contrats d’achat à long terme annoncés lundi soutiendront l’initiative de Working Trees, une entreprise spécialisée dans les technologies climatiques, visant à transformer des pâturages bovins dégradés en systèmes mixtes dans les régions de l’Amazonie du sud-est et du Cerrado au Brésil, a indiqué la coalition.

La sylvopastorale intègre des arbres dans les pâturages bovins, ce qui permet de poursuivre l’élevage tout en renforçant la séquestration du carbone et en réduisant la pression en faveur de la déforestation.

Cet accord contribuera à financer la restauration de 8 700 hectares (21 500 acres) de pâturages dégradés et semi-dégradés dans le cadre d’un projet plus vaste de 50 000 hectares; il s’agit de l’une des premières tentatives de déploiement à grande échelle de la sylvopastorale financée par le marché du carbone.

« Parmi les différentes approches visant à séquestrer le carbone via des systèmes naturels, la sylvopastorale est l’une des voies présentant le potentiel le plus prometteur en termes de déploiement à grande échelle. Et le financement du carbone a un rôle à jouer dans le financement de cette solution », a déclaré à Reuters Julia Strong, directrice exécutive de la Symbiosis Coalition.

La coalition, qui compte parmi ses membres Alphabet

GOOGL.O , Google, Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Salesforce CRM.N , se concentre sur des contrats de compensation carbone à long terme, avec des engagements portant sur plus de 20 millions de tonnes de crédits carbone d’ici 2030.

Working Trees plante des rangées d’essences forestières commerciales et d’espèces d’arbres indigènes directement dans les pâturages existants, en laissant de l’espace pour le pâturage.

L’entreprise affirme que ce modèle améliore la productivité du bétail tout en générant des revenus futurs issus du bois, ce qui encourage les propriétaires fonciers à maintenir ces systèmes même après la baisse des revenus liés aux crédits carbone.

« Ce projet et son potentiel d’extension à des millions d’hectares dans cette région du Brésil constituent une opportunité vraiment passionnante de montrer ce qu’est une bonne pratique », a déclaré Julia Strong, ajoutant que Working Trees avait démontré le modèle grâce à un projet pilote.

Leif Gonzales-Kramer, directeur général de Working Trees, a déclaré que les engagements d’achat à long terme étaient essentiels pour débloquer des investissements destinés à de tels projets.

« Si l’on part du principe que le monde continuera à consommer du bœuf et qu’il prendra au sérieux la lutte contre le changement climatique, la sylvopastorale est le seul moyen de concilier ces deux objectifs », a-t-il déclaré.

Le marché naissant du carbone au Brésil suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs et des prêteurs , les entreprises recherchant des projets de séquestration du carbone de haute qualité pour atteindre leurs objectifs climatiques.

Les entreprises technologiques, en particulier, cherchent des moyens de compenser leurs émissions liées à l’expansion rapide des infrastructures d’intelligence artificielle, très gourmandes en énergie. Certains détracteurs affirment toutefois que ces compensations permettent aux pollueurs d’éviter de réduire leurs émissions.