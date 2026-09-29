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Google conteste les injonctions de l'UE visant à ouvrir l'accès à l'IA et à ses concurrents dans le domaine des moteurs de recherche
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 07:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Foo Yun Chee

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a contesté deux décisions de l'UE visant à aider ses concurrents dans le domaine de l'IA, tels qu'OpenAI, à accéder à ses services, et ses concurrents dans le domaine des moteurs de recherche à accéder à ses données de recherche, affirmant que ces mesures porteraient atteinte aux garanties en matière de protection de la vie privée et causeraient un préjudice irréversible aux utilisateurs européens.

En juillet, les autorités européennes de la concurrence ont ordonné au géant américain de la technologie d’aider ses concurrents dans le domaine de la recherche en ligne et les développeurs d’intelligence artificielle à utiliser les services mis à la disposition de son modèle d’IA Gemini, en vertu des dispositions de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) , qui vise à encadrer les géants de la technologie.

Ces recours exacerbent le conflit entre Google et les régulateurs européens concernant la portée de la loi sur les marchés numériques, l’entreprise faisant valoir que les mesures de mise en conformité destinées à ouvrir la concurrence se feraient au détriment de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs.

Ces modifications entreront en vigueur l’année prochaine. Google a déposé ses recours lundi devant le Tribunal de l’Union européenne, situé à Luxembourg, la deuxième plus haute juridiction européenne.

"Nous faisons appel de décisions qui nous obligeront à partager l’historique de recherche privé des utilisateurs sans anonymisation suffisante et qui affaibliront les protections de sécurité essentielles sur Android", a déclaré Oliver Bethell, directeur senior chargé de la concurrence chez Google, dans un communiqué.

"Les utilisateurs recourent à la recherche pour leurs questions les plus personnelles — qu’il s’agisse de préoccupations médicales ou de relations intimes — et nous obliger à partager ces requêtes personnelles sans garanties adéquates causerait un préjudice irréversible à la vie privée des utilisateurs", a-t-il ajouté.

La Commission européenne, chargée de faire appliquer la DMA, a déclaré que ces deux mesures comportaient des garanties solides protégeant la vie privée des utilisateurs, ainsi que l’intégrité et la sécurité des appareils.

DuckDuckGo, une entreprise américaine spécialisée dans la protection de la vie privée sur Internet, connue pour son moteur de recherche qui ne suit ni l’historique de recherche ni les données personnelles des utilisateurs, a apporté son soutien à l’autorité de contrôle de l’UE.

"Le cadre d’anonymisation est solide et aucun doute artificiellement suscité ne changera cela. La seule chose que cet appel permet à Google de gagner, c’est du temps", a déclaré un porte-parole de DuckDuckGo.

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