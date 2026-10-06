Google conclut un contrat d'approvisionnement en électricité de grande envergure, d'une puissance de 3,6 GW, avec Constellation Energy

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(Ajoute de nouveaux détails sur l'accord tout au long de l'article, la réaction du cours de l'action Constellation, des citations)

* Cet accord d'une durée de 20 ans porte sur 890 mégawatts provenant de centrales nucléaires modernisées

* Constellation va investir plus de 4,3 milliards de dollars, notamment pour moderniser son parc de production

* La première centrale modernisée devrait fournir de l'électricité en 2028

par Laila Kearney

Google GOOGL.O a conclu un contrat portant sur 3 590 mégawatts d'électricité auprès de Constellation Energy CEG.O au sein du plus grand réseau électrique des États-Unis, l'énergie nucléaire nouvelle représentant environ un quart de cet approvisionnement, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Constellation réalisera plus de 4,3 milliards de dollars de nouveaux investissements dans son parc dans le cadre de cet accord, qui prévoit notamment l'augmentation de la capacité de plusieurs réacteurs nucléaires de la société d'électricité situés dans les régions du Midwest et du Mid-Atlantic, ont précisé les entreprises.

Les grandes entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s’assurer d’énormes approvisionnements en électricité destinés à alimenter leurs centres de données à travers les États-Unis, en concluant des accords énergétiques sans précédent et en redynamisant l’industrie nucléaire du pays.

Au cours des deux dernières années, Constellation a annoncé un accord visant à remettre en service son réacteur de Three Mile Island en Pennsylvanie pour alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O , tandis que Google s’est engagé à remettre en service la centrale nucléaire de NextEra Energy NEE.N dans l’Iowa.

Dans le cadre de ce dernier accord, Google a conclu un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans portant sur 890 mégawatts d’électricité provenant de plusieurs centrales nucléaires appartenant à Constellation, lesquelles seront modernisées afin de produire davantage d’électricité à partir des réacteurs existants.

L’électricité provenant de la première de ces centrales modernisées devrait être fournie en 2028, ont indiqué les entreprises.

Google a également conclu un contrat d’approvisionnement de 15 ans portant sur 2 700 mégawatts supplémentaires fournis par Constellation au sein du réseau électrique PJM. Cette électricité n’est pas liée à une source de production spécifique et garantit des revenus à long terme aux centrales en exploitation de Constellation, a précisé Google.

Mardi, en milieu de matinée, l’action Constellation avait progressé de plus de 13 % pour atteindre 304,04 dollars.

Basée dans le Maryland, Constellation est le plus grand exploitant de centrales nucléaires des États-Unis et possède un important parc de centrales au gaz naturel ainsi que des installations géothermiques, suite à son acquisition , en début d’année, du producteur d’électricité Calpine Corp.

"Nous nous engageons à assurer notre croissance de manière responsable en investissant activement dans une énergie propre et fiable qui apporte de nouvelles capacités aux réseaux électriques de notre pays", a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l’énergie et de l’électricité chez Google, dans un communiqué.

Les 11 réacteurs nucléaires qui devraient être modernisés dans le cadre de l’accord conclu avec Google sont situés dans l’Illinois, en Pennsylvanie et dans le New Jersey, au sein de la zone couverte par le plus grand réseau électrique américain: PJM Interconnection.

La hausse de la demande en électricité, largement due à l’expansion des centres de données, a contribué à multiplier par plus de 11 les prix de capacité du PJM depuis 2024 et a entraîné un déficit d’approvisionnement sur le réseau.

En réponse, la direction de PJM a proposé d’exiger des clients des centres de données raccordés au réseau couvrant 13 États qu’ils fournissent leur propre électricité ou qu’ils s’exposent à une coupure à distance de l’alimentation du réseau en période de pointe.

L’accord conclu entre Google et Constellation fait suite à la proposition de PJM intitulée "apportez votre propre électricité". Il crée également "un modèle concret montrant comment les grands consommateurs d’électricité peuvent développer de nouvelles sources d’approvisionnement parallèlement à l’augmentation de leurs besoins opérationnels, sans intervention de l’État ou du gouvernement fédéral", ont déclaré les entreprises.

Google et Constellation se sont également mis d’accord sur un cadre stratégique pouvant être reproduit pour développer la production d’électricité, le stockage par batterie et un modèle d’utilisation flexible de l’énergie appelé "réponse à la demande" dans d’autres régions des États-Unis, ont précisé les entreprises.

Joe Dominguez, président-directeur général de Constellation, a déclaré que cet accord avec Google constituait "un modèle illustrant comment les entreprises technologiques et le secteur de l’énergie peuvent collaborer pour développer de manière responsable l’économie numérique et investir dans les infrastructures énergétiques de notre pays, de façon à offrir à tous des avantages à l’échelle du réseau, financés par des entités privées".