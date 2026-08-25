Google Cloud lance Gemini Enterprise pour les services financiers

Google Cloud fait part du lancement de Gemini Enterprise pour les services financiers, une solution d'IA agentique spécialement conçue pour les professionnels de la finance. Disponible en preview pour les acteurs des marchés et du secteur bancaire, elle est déjà utilisée par des institutions telles que Deutsche Bank et CME Group.

Cette solution comprend un nouvel agent de recherche financière géré par Google, doté de plus de 50 compétences spécialisées dans les métiers de la finance, de 13 connecteurs de données (par exemple, FactSet, LSEG ou Moody's) et d'agents tiers (par exemple, Dun & Bradstreet ou S&P).

Elle connecte les données de marché, les dossiers réglementaires et les systèmes internes afin d'automatiser la recherche de bout en bout avec une traçabilité des données, contribuant ainsi à rationaliser les flux de travail complexes et en plusieurs étapes.

"L'IA généraliste ne dispose pas des contrôles de conformité et d'audit requis par les marchés financiers. Cette solution résout le compromis entre rapidité et sécurité réglementaire stricte, tout en augmentant la productivité des analystes", explique la filiale d'Alphabet.

Partenaire dès la conception de l'agent de recherche financière, Deutsche Bank l'utilisera au sein de sa division Corporate Bank pour aider à identifier les besoins des clients, proposer des produits pertinents, rationaliser les processus d'acquisition et identifier les évolutions du marché.

Gemini Enterprise pour les services financiers et Gemini Enterprise pour le secteur juridique, également annoncé ce jour, sont les premiers d'une série de solutions sectorielles construites sur la plateforme Gemini Enterprise, déjà utilisée par des institutions financières telles que BNY, Citi Wealth ou Lloyds Banking.