Google cherche à éviter une rupture dans le domaine de la technologie publicitaire alors que s'ouvre le procès antitrust

Le ministère de la Justice cherche à obliger Google à vendre son système d'échange d'annonces AdX

Google propose plutôt des changements de politique

Le procès s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large des États-Unis à l'encontre des grandes entreprises technologiques

Google, l'entreprise d'Alphabet, cherche à éviter la vente forcée d'une partie de son activité de publicité en ligne dans son dernier face-à-face avec les autorités antitrust américaines qui a débuté lundi à Alexandria, en Virginie. Après avoir perdu une autre tentative de vente de son navigateur Chrome au début du mois, le gouvernement cherche à limiter le pouvoir monopolistique de Google, comme l'a décidé un juge. Les éditeurs en ligne et les développeurs de technologies publicitaires rivaux, dont certains ont poursuivi Google en justice pour obtenir des dommages et intérêts, suivront l'affaire de près. Le ministère américain de la Justice et une coalition d'États tentent d'obliger Google à vendre son système d'échange d'annonces, AdX, dans le cadre duquel les éditeurs en ligne versent à Google une commission de 20 % pour la vente d'annonces dans le cadre d'enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web. Le gouvernement cherche également à obliger Google à rendre ouvert le mécanisme qui détermine le gagnant de ces enchères. Julia Tarver Wood, avocate à la division antitrust du ministère de la Justice, a déclaré dans son exposé introductif qu'il était nécessaire d'obliger Google à vendre AdX pour rétablir la concurrence après la décision de la juge de district américaine Leonie Brinkema selon laquelle l'entreprise avait illégalement lié AdX à son serveur publicitaire pour éditeurs, une plateforme utilisée par les sites web pour stocker et gérer leur inventaire publicitaire numérique. "Laisser à Google le motif et les moyens de recréer ce lien est tout simplement un trop grand risque", a-t-elle déclaré. Mme Brinkema préside le procès visant à déterminer les mesures correctives à imposer à l'entreprise, qui, selon elle, détient des monopoles illégaux dans le domaine de la technologie publicitaire sur le web. L'avocate de Google, Karen Dunn, a qualifié les propositions du ministère de la Justice de "radicales et imprudentes" dans son exposé introductif, affirmant qu'elles nuiraient à la concurrence en éliminant Google du marché. "Le ministère de la Justice se réserverait un pouvoir, un contrôle et une influence étendus et inégalés sur une importante plateforme technologique américaine", a-t-elle déclaré.

L'entreprise a demandé à Mme Brinkema d'adopter la même approche prudente qu'un juge de Washington, qui a récemment rejeté la plupart des propositions du ministère de la Justice dans une autre affaire concernant le monopole de Google dans le domaine de la recherche en ligne. M. Wood a déclaré lundi que les faits dans cette affaire, où Chrome n'était qu'une méthode de distribution pour le monopole de Google et ne faisait pas partie du monopole lui-même, ne ressemblaient en rien à l'affaire de la technologie publicitaire. Les poursuites contre Google s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de répression bipartisane menée par les États-Unis contre les grandes entreprises technologiques, qui a débuté pendant le premier mandat du président Donald Trump et qui comprend des poursuites toujours en cours contre Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O et Apple.

Google affirme que la proposition du ministère de la Justice est techniquement irréalisable et qu'elle entraînerait une incertitude prolongée pour les annonceurs et les éditeurs. Toutefois, Google avait déjà proposé de vendre AdX lors de négociations privées visant à mettre fin à une enquête antitrust de l'UE, comme l'a rapporté Reuters l'année dernière . Les études internes de Google sur cette vente potentielle pourraient être présentées lors du procès de cette semaine. Au lieu de vendre AdX, Google a proposé de modifier ses règles afin de permettre aux éditeurs d'utiliser et de soutenir plus facilement des plateformes concurrentes. Le ministère de la Justice a déclaré que de telles exigences n'étaient pas suffisantes pour rétablir la concurrence. Grant Whitmore, cadre chez Advance Local, qui exploite des médias locaux dans huit États, a déclaré lundi que le fait que Google soit propriétaire des outils utilisés par les annonceurs et les éditeurs, ainsi que d'AdX, qui se trouve au milieu, "offre à Google de nombreuses possibilités de continuer à mettre son pouce sur la balance" M. Whitmore a déclaré que les propositions du ministère de la Justice permettraient de rétablir la concurrence et que Google devrait être tenu de vendre son serveur publicitaire pour les éditeurs en plus d'AdX.