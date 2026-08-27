Google accepte de régler à l'amiable le litige des développeurs d'applications britanniques pour un montant de 353 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O a accepté de régler un recours collectif intenté à Londres au nom de développeurs d'applications pour un montant de 260 millions de livres sterling (353,21 millions de dollars), selon un accord publié jeudi.

Cette action en justice, dont le montant était auparavant estimé à un peu plus d’un milliard de livres sterling, visait à obtenir une indemnisation au nom des développeurs ayant vendu des applications sur le Play Store de Google au Royaume-Uni.

Les avocats de Barry Rodger, universitaire à l’origine de cette affaire, ont accusé Google d’avoir abusé de sa position dominante pour empêcher les développeurs de distribuer leurs applications par d’autres moyens et en leur imposant une commission abusive, généralement de 30 %. L’affaire devait être jugée le mois prochain devant le Competition Appeal Tribunal (CAT) de Londres, ce qui en aurait fait la quatrième affaire de ce type contre une grande entreprise technologique depuis le début de l’année 2025, après des poursuites similaires contre Apple , Qualcomm et Sony .

Mais jeudi, Rodger a déclaré avoir conclu un projet d’accord à l’amiable avec Google, sous réserve de l’approbation de la CAT, aux termes duquel Google ne reconnaît aucune responsabilité ni aucune faute.

L'accord de règlement de 19 pages conclu entre les avocats de M. Rodger et ceux de Google précise que Google « estime disposer de solides moyens de défense face à la plainte du professeur Rodger ».

M. Rodger a déclaré dans un communiqué que cet accord constituait « un excellent résultat » pour les développeurs d’applications, ajoutant: « S’il est approuvé, une compensation financière significative sera accordée aux entreprises qui n’auraient jamais pu se mesurer seules à une société comme Google. »

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Aux termes de l’accord, 160 millions de livres sterling seront mis à la disposition des développeurs d’applications ayant vendu une application sur le Play Store entre août 2018 et juillet 2026, tandis que 100 millions de livres sterling supplémentaires serviront à couvrir les frais liés à l’introduction et au financement de l’action en justice.

(1 dollar = 0,7361 livre sterling)