GoodRx propose un abonnement santé destiné aux familles, qui sera lancé en tant qu'avantage social en 2027

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par Amina Niasse

GoodRx, un site permettant de réaliser des économies sur les médicaments sur ordonnance, a annoncé jeudi le lancement d’un abonnement santé familial donnant accès à des services médicaux courants et à plus de 250 médicaments. L’entreprise prévoit de lancer ce programme dans le cadre des prestations de santé proposées par les employeurs en 2027.

Baptisé "Companion", ce programme propose 250 médicaments génériques gratuits ainsi qu’un accès à prix réduit à des services de télésanté, d’ophtalmologie, de soins dentaires et d’analyses de laboratoire pour les familles qui paient 24,99 dollars par mois.

Auparavant, cet abonnement n’était accessible qu’aux particuliers. Les abonnements individuels à Companion coûtent 14,99 $ par mois.

La directrice générale, Wendy Barnes, a déclaré que ce lancement visait à remédier aux difficultés financières auxquelles sont confrontées les familles face aux changements apportés à la couverture d’assurance maladie.

"La crise de l’accessibilité financière des soins de santé aux États-Unis s’aggrave des deux côtés du fossé de l’assurance", a déclaré Wendy Barnes, ajoutant que les pressions sur les coûts affectent l’ensemble des ménages, tandis que les outils d’accessibilité financière se concentrent souvent sur les patients individuels. "La hausse des franchises, des frais à la charge des assurés et des restrictions de couverture signifie que le fait d’avoir une assurance ne garantit plus un accès abordable aux soins."

GoodRx indique avoir déjà établi une liste d’employeurs souhaitant proposer ce programme. Ces partenariats devraient débuter le 1er janvier 2027.

Un porte-parole de GoodRx a précisé que les employeurs peuvent choisir de subventionner les frais d’adhésion, et que les salariés qui choisissent de s’inscrire paieraient la part restante.

Au cours du deuxième trimestre de cette année, le chiffre d’affaires lié aux abonnements de GoodRx a augmenté de 39 % par rapport à l’année précédente, et l’adhésion au programme "Companion" a dépassé les attentes, a déclaré Wendy Barnes.

Selon le Business Group on Health, les employeurs s’attendent à ce que les coûts de santé augmentent de 9,2 % en 2027 s’ils ne prennent pas de mesures pour limiter ces dépenses.

Certains employeurs, soucieux de maîtriser la hausse des coûts, prévoient de proposer des formules avec des franchises plus élevées, obligeant ainsi les salariés à payer davantage de leur poche avant que la couverture d’assurance ne prenne le relais, a indiqué le Business Group on Health.

"La pression exercée sur les assurés pourrait avoir des conséquences tout aussi importantes que le nombre de personnes qui perdent leur couverture", a déclaré Wendy Barnes. "Une personne peut être assurée et se retrouver malgré tout confrontée au prix d’un médicament sur ordonnance qu’elle n’a pas les moyens de payer."