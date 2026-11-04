Goodman Group et Digital Realty lancent une offre d'acquisition d'actions sur NextDC pouvant atteindre 499,7 millions de dollars : lettre d'intention

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(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 4)

par Scott Murdoch

La société immobilière australienne Goodman Group GMG.AX et Digital Realty DLR.N ont proposé mercredi de racheter jusqu’à 9,9 % de l’opérateur de centres de données en difficulté NextDC NXT.AX dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 715 millions de dollars australiens (499,7 millions de dollars), selon une lettre d’intentions.

Goodman Group et Digital Realty ont cherché à acquérir ces actions au prix de 9,50 dollars australiens chacune dans le cadre de leur offre hors marché, ce qui représente une prime de 45,5 % par rapport au cours de clôture de NextDC mercredi, à 6,53 dollars australiens.

NextDC n’a pas souhaité faire de commentaire. Goodman Group et Digital Realty n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées en dehors des heures d’ouverture des marchés australiens et américains.

L’action NextDC a chuté de 45 % depuis le début de l’année, après que la société a déclaré le mois dernier que les travaux de modernisation du réseau électrique sur l’un de ses principaux projets à Melbourne entraîneraient le report d’environ 140 millions de dollars australiens de chiffre d’affaires contractuel avec les clients pour l’exercice en cours.

NextDC a déclaré qu’elle mettrait en suspens tous ses nouveaux projets de développement et acquisitions foncières dans un avenir prévisible. Elle a également indiqué qu’elle évaluerait les opportunités de recyclage de capital, y compris la vente éventuelle de certains sites de développement.

Le cours de l’action de la société a chuté de 42 % lors de cette annonce, le 21 octobre.

Goodman Group et Digital Realty n’ont pour l’instant aucune intention de lancer une offre publique d’achat ni de chercher à prendre le contrôle de NextDC, mais se réservent le droit de le faire si les circonstances venaient à changer, précise la lettre d’intention.

JPMorgan pilote cette offre, précise la lettre d’intentions.

(1 dollar américain = 1,4341 dollar australien)