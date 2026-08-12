Goldman Sachs se renforce dans les ETF en rachetant NEOS

Goldman Sachs indique avoir conclu un accord pour acquérir NEOS Investments (NEOS), un fournisseur spécialisé de fonds d'investissement cotés en Bourse (ETF) de rendement fondés sur des stratégies d'options systématiques, dans le cadre d'une transaction valorisée jusqu'à 2,25 MdsUSD.

Figurant parmi les plateformes d'ETF à la croissance la plus rapide, NEOS gérait 30 MdsUSD d'actifs répartis sur 19 ETF de rendement sur options au 30 juin 2026, qui viendront s'ajouter aux solutions d'ETF basées sur des options de Goldman Sachs Asset Management, représentant 40 MdsUSD.

Grâce à cette acquisition, Goldman Sachs Asset Management élargit son offre de solutions sophistiquées d'ETF basées sur des dérivés afin de répondre à la demande croissante et à la grande diversité des besoins en matière de portefeuille des investisseurs et conseillers dans le monde.

"Les solutions innovantes d'ETF de NEOS et leurs programmes intuitifs d'éducation financière les ont aidés à construire une forte présence sur le marché auprès d'une base d'investisseurs diversifiée", souligne le PDG de Goldman Sachs, David Solomon.

Ce partenariat vise aussi à offrir à NEOS l'échelle et les ressources nécessaires pour renforcer sa marque et sa capacité à servir les investisseurs sur de nouveaux marchés, tout en préservant la philosophie propre à l'entreprise.

À l'issue de la transaction, les cofondateurs et associés gérants Troy Cates et Garrett Paolella, pionniers de l'industrie des ETF basés sur les options, rejoindront Goldman Sachs Asset Management en tant qu'associés, apportant ainsi des décennies d'expertise.

La contrepartie de la transaction, pouvant atteindre 2,25 MdsUSD en numéraire et en actions, est soumise à la réalisation de certains engagements de performance et/ou de service. La transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2027, sous réserve d'autorisations réglementaires et d'autres conditions habituelles.