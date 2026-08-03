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Goldman Sachs se renforce dans les droits de vote de Valeo, BlackRock s'allège au capital
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 13:10
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Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

Du fait de ce franchissement de seuil, le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 13 923 097 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,67% du capital et 5,03% des droits de vote de l'équipementier automobile français.

De son côté, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juillet, le seuil de 5% du capital de Valeo, à la suite d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 12 210 783 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,41% des droits de vote de la société.

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