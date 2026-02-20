Goldman Sachs s'allège au capital de Puma, repasse sous les 5%
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:37
En date du lundi 16 février, la banque d'investissement américaine ne détenait plus de 4,90% des droits de vote de l'équipementier sportif allemand, à comparer avec 5,12% lors de sa précédente notification.
Dans le détail, la firme new-yorkaise contrôle directement 0,06% du groupe basé à Herzogenaurach, contre 0,17% précédemment, ainsi que 4,84% sous forme d'instruments financiers, et non plus 4,95% comme auparavant.
Cet allègement au capital intervient alors que le cours de Bourse de Puma a repris plus de 25% depuis le 23 janvier dernier, sur fond du rachat des 29% du capital jusqu'ici détenus par la famille Pinault par l'équipementier sportif chinois Anta.
Puma doit présenter ses résultats annuels 2025 jeudi prochain.
