 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs s'allège au capital de Puma, repasse sous les 5%
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:37

Goldman Sachs a franchi à la baisse le seuil des 5% des droits de vote de Puma à la suite d'une cession d'actions et d'instruments financiers, peut-on lire dans un avis financier transmis hier aux autorités de marchés allemandes.

En date du lundi 16 février, la banque d'investissement américaine ne détenait plus de 4,90% des droits de vote de l'équipementier sportif allemand, à comparer avec 5,12% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, la firme new-yorkaise contrôle directement 0,06% du groupe basé à Herzogenaurach, contre 0,17% précédemment, ainsi que 4,84% sous forme d'instruments financiers, et non plus 4,95% comme auparavant.

Cet allègement au capital intervient alors que le cours de Bourse de Puma a repris plus de 25% depuis le 23 janvier dernier, sur fond du rachat des 29% du capital jusqu'ici détenus par la famille Pinault par l'équipementier sportif chinois Anta.

Puma doit présenter ses résultats annuels 2025 jeudi prochain.

Valeurs associées

PUMA
23,050 EUR XETRA +0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank