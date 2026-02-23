 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions de prix du pétrole pour le quatrième trimestre 2026
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 05:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a relevé ses prévisions de brut Brent et West Texas Intermediate pour le quatrième trimestre 2026 de 6 dollars à 60 et 56 dollars respectivement, citant des stocks OCDE plus faibles que prévu, même si elle continue de supposer qu'il n'y a pas de perturbation de l'offre liée à l'Iran et maintient son point de vue sur un excédent en 2026.

Dans une note datée de dimanche, la banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'OPEP+ commence à augmenter progressivement sa production au deuxième trimestre de 2026, étant donné que les stocks de l'OCDE ne se sont pas accumulés.

La banque a maintenu sa prévision d'excédent pour 2026 de 2,3 millions de barils par jour (bpd), en supposant qu'il n'y ait pas de perturbation majeure de l'offre et qu'il n'y ait pas de paix entre la Russie et l'Ukraine.

La banque a déclaré que l'excédent de 2026 reflète des baisses compensatoires de 0,2 million de bpj de l'offre et de la demande sur une croissance légèrement plus faible en Asie.

Goldman prévoit toutefois des risques de baisse de 5 dollars pour le Brent et de 8 dollars pour le WTI pour le quatrième trimestre 2026 si un allègement potentiel des sanctions pour l'Iran ou la Russie accélère la constitution de stocks au sol et débloque une offre plus importante à plus long terme.

Elle s'attend à ce que le Brent et le WTI atteignent respectivement 65 et 61 dollars en moyenne en 2027 et 70 et 66 dollars d'ici décembre 2027 en raison d'une demande solide et d'un ralentissement de la croissance de l'offre.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
922,240 USD NYSE +0,62%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,95 USD Ice Europ -1,02%
Pétrole WTI
65,68 USD Ice Europ -1,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 05:12:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank