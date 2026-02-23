Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions de prix du pétrole pour le quatrième trimestre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a relevé ses prévisions de brut Brent et West Texas Intermediate pour le quatrième trimestre 2026 de 6 dollars à 60 et 56 dollars respectivement, citant des stocks OCDE plus faibles que prévu, même si elle continue de supposer qu'il n'y a pas de perturbation de l'offre liée à l'Iran et maintient son point de vue sur un excédent en 2026.

Dans une note datée de dimanche, la banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'OPEP+ commence à augmenter progressivement sa production au deuxième trimestre de 2026, étant donné que les stocks de l'OCDE ne se sont pas accumulés.

La banque a maintenu sa prévision d'excédent pour 2026 de 2,3 millions de barils par jour (bpd), en supposant qu'il n'y ait pas de perturbation majeure de l'offre et qu'il n'y ait pas de paix entre la Russie et l'Ukraine.

La banque a déclaré que l'excédent de 2026 reflète des baisses compensatoires de 0,2 million de bpj de l'offre et de la demande sur une croissance légèrement plus faible en Asie.

Goldman prévoit toutefois des risques de baisse de 5 dollars pour le Brent et de 8 dollars pour le WTI pour le quatrième trimestre 2026 si un allègement potentiel des sanctions pour l'Iran ou la Russie accélère la constitution de stocks au sol et débloque une offre plus importante à plus long terme.

Elle s'attend à ce que le Brent et le WTI atteignent respectivement 65 et 61 dollars en moyenne en 2027 et 70 et 66 dollars d'ici décembre 2027 en raison d'une demande solide et d'un ralentissement de la croissance de l'offre.