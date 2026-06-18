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Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions concernant le cours de l'aluminium sur le LME et table sur une hausse du cours de l'or d'ici décembre
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a revu à la hausse jeudi ses prévisions concernant le cours moyen de l'aluminium sur le London Metal Exchange pour le troisième trimestre 2026 et l'ensemble de l'année 2027, et a indiqué s'attendre à ce que le cours de l'or atteigne 4 900 dollars l'once d'ici décembre.

La banque table désormais sur un prix moyen de l’aluminium de 3 300 dollars la tonne métrique au troisième trimestre 2026 et de 2 950 dollars la tonne métrique pour l’ensemble de l’année 2027, contre respectivement 3 200 et 2 750 dollars selon ses prévisions précédentes.

Elle s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle la production du Moyen-Orient connaîtra une reprise plus lente, malgré la réouverture potentielle du détroit d’Ormuz à la suite d’un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran .

“L’accord provisoire annoncé a réduit le risque de perturbation grave, mais la production des fonderies devrait se redresser plus lentement que les flux, car les capacités endommagées doivent être réparées et remises en service progressivement”, a indiqué la banque dans une note.

Goldman prévoit un resserrement du marché mondial de l’aluminium plus important que prévu initialement, tablant sur un déficit plus important en 2026 et un excédent plus faible en 2027, la baisse de la production au Moyen-Orient l’emportant sur les gains d’offre en provenance d’Indonésie et de Chine .

Elle prévoit un déficit de 720 000 tonnes sur le marché de l’aluminium en 2026 et un excédent de 590 000 tonnes en 2027, contre des prévisions antérieures faisant état respectivement d’un déficit de 570 000 tonnes et d’un excédent de 1,3 million de tonnes.

La banque a ajouté que les risques liés à la reprise de l’offre au Moyen-Orient sont à double tranchant, soulignant qu’une remise en service plus lente des capacités endommagées au Moyen-Orient pourrait maintenir l’excédent du marché de l’aluminium en 2027 à environ 100 000 tonnes et les prix autour de 3 250 dollars la tonne. En revanche, une reprise plus rapide au Moyen-Orient pourrait faire grimper l’excédent vers 1,2 million de tonnes et ramener les prix à environ 2 750 dollars la tonne.

L'aluminium sur le LME CMAL3 était en baisse de 0,4 % à 3 398,50 dollars la tonne à 16h15 GMT. MET/L

Goldman a indiqué dans une note distincte qu’il s’attend désormais à ce que les cours de l’or atteignent 4 900 dollars l’once d’ici décembre 2026.

L’or au comptant s’échangeait jeudi en baisse de plus de 1 % à environ 4 208,57 dollars l’once à 19h39 GMT. GOL/

La banque a souligné que la diversification continue des banques centrales restait le principal facteur structurel de son scénario de base optimiste pour les cours de l’or.

“Nos perspectives sur le cours de l’or restent structurellement optimistes, mais tactiquement prudentes, compte tenu des risques de baisse à court terme et des risques de hausse à moyen terme”, indique la note.

Toutefois, la banque a indiqué qu’elle prévoyait une baisse de la demande pour les fonds négociés en bourse (ETF) sur l’or, sensibles aux taux d’intérêt.

Guerre en Iran

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 22:31:01.

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