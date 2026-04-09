Goldman Sachs revoit à la baisse ses prévisions concernant les prix du pétrole pour le deuxième trimestre 2026

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Goldman Sachs a réduit ses prévisions pour le deuxième trimestre 2026 pour le Brent et le brut américain à 90 $ et 87 $ le baril, respectivement, mercredi en fin de journée, après que les États-Unis et l'Iran aient convenu d'un cessez-le-feu de deux semaines.

Auparavant, la banque prévoyait que les prix du pétrole Brent et West Texas Intermediate (WTI) atteindraient en moyenne 99 et 91 dollars le baril, respectivement.

"Compte tenu de la réduction de la prime de risque à l'avant de la courbe et de l'augmentation des flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz, nous revoyons à la baisse nos prévisions pour le deuxième trimestre en ce qui concerne le Brent/WTI", a déclaré la banque dans une note. Les prix du pétrole brut Brent sont en baisse de plus de 11 % depuis le début de la semaine, dans l'espoir que le détroit d'Ormuz soit rouvert après que le président américain Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran. Cependant, les prix ont augmenté jeudi en raison des inquiétudes que l'approvisionnement de la région productrice clé du Moyen-Orient pourrait ne pas reprendre complètement en raison des doutes sur la tenue du cessez-le-feu et du fait que le détroit crucial reste restreint. O/R

Goldman a maintenu ses prévisions pour le troisième trimestre à 82 dollars pour le Brent et 77 dollars pour le WTI, et pour le quatrième trimestre à 80 dollars pour le Brent et 75 dollars pour le WTI.

La banque a déclaré que les risques pour ses prévisions de prix restaient orientés à la hausse, reflétant le potentiel de perturbations plus longues et de pertes de production de brut plus persistantes.

Dans le cas le plus grave où le cessez-le-feu ne tiendrait pas et où les pertes de production au Moyen-Orient se maintiendraient à environ 2 millions de barils par jour, le prix moyen du Brent pourrait s'approcher des 115 dollars au quatrième trimestre, selon la banque.

Goldman a également abaissé ses prévisions de prix du gaz TTF de référence européen pour le deuxième trimestre à 50 euros par mégawattheure (EUR/MWh) contre 70 EUR/MWh, dans l'hypothèse d'une normalisation progressive des flux de GNL à travers Ormuz à partir de la mi-avril.

Toutefois, si les flux de GNL sont considérablement retardés ou si l'infrastructure de production est endommagée, les prix dépasseront probablement 75 EUR/MWh, a ajouté Goldman.