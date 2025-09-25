Goldman Sachs revoit à la baisse ses prévisions concernant l'offre de cuivre après l'interruption de l'exploitation de la mine de Grasberg

(Ajoute des détails du rapport aux paragraphes 3 à 10) par Anmol Choubey

Goldman Sachs a abaissé jeudi ses prévisions d'approvisionnement en cuivre pour 2025 et 2026 à la suite d'un incident survenu à Grasberg en Indonésie, la deuxième plus grande mine de cuivre au monde.

L'incident, qui s'est produit le 8 septembre, a piégé les travailleurs sous terre en raison d'une importante coulée de boue, ce qui a incité l'opérateur Freeport-McMoRan FCX.N à déclarer un cas de force majeure.

La banque estime qu'il y aura une perte totale de 525 000 tonnes métriques d'approvisionnement minier en cuivre à la suite de l'interruption, réduisant ses prévisions d'approvisionnement minier mondial pour la seconde moitié de 2025 de 160 000 tonnes et ses prévisions pour 2026 de 200 000 tonnes.

La production de Grasberg devrait maintenant diminuer de 250 000 à 260 000 tonnes en 2025 et de 270 000 tonnes en 2026.

Selon Goldman, Freeport a noté que la production de Grasberg au quatrième trimestre 2025 sera très faible, car les zones non affectées de la mine pourraient redémarrer au milieu du trimestre. Goldman a indiqué que la partie non touchée représente environ 30 à 40 % de la capacité de production annuelle de Grasberg.

Le reste de la mine devrait redémarrer en 2026, a indiqué la banque en citant Freeport.

La perte de production dépasse les provisions habituelles de Goldman pour les perturbations de l'approvisionnement mondial, ce qui a conduit la banque à réduire ses estimations de croissance de la production minière mondiale pour 2025 à 0,2 % de plus que l'année précédente, contre une prévision précédente de 0,8 %, et pour 2026 à 1,9 %, contre 2,2 %.

Cette perturbation a fait passer la balance mondiale du cuivre de Goldman Sachs pour 2025 d'un excédent prévu de 105 000 tonnes à un déficit de 55 500 tonnes, bien que l'on s'attende à ce que l'année 2026 reste légèrement excédentaire.

Goldman Sachs estime qu'il existe des risques de hausse par rapport à ses prévisions de prix du cuivre à la Bourse des métaux de Londres pour décembre 2025, soit 9 700 dollars la tonne, suggérant que les prix pourraient s'établir dans une fourchette de 10 200 à 10 500 dollars.

La banque a réaffirmé ses perspectives haussières à long terme pour le prix du cuivre, à savoir 10 750 dollars la tonne d'ici 2027, citant des défis tels que des mines plus profondes, des teneurs plus faibles et une extraction de minerai plus difficile, aggravés par d'autres perturbations cette année dans les mines Kamoa-Kakula et El Teniente.

Le prix de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange se négociait à 10 277,50 dollars la tonne à 0310 GMT.