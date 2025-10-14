Goldman Sachs réalise un BPA de 37,33 dollars pour les neuf premiers mois de 2025
Le bénéfice dilué par action ordinaire (BPA) s'est établi à 12,25 $ et le rendement annualisé des capitaux propres ordinaires moyens (RCP) s'est établi à 14,2 % pour le troisième trimestre de 2025.
Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 44,83 milliards de dollars et le bénéfice net à 12,56 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2025.
Le bénéfice dilué par action ordinaire (BPA) s'élevait à 37,33 dollars pour les neuf premiers mois de 2025, contre 28,64 dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
David Solomon, président et chef de la direction de Goldman Sachs, a déclaré : ' Dans l'ensemble de nos activités, les clients continuent de se tourner vers nous pour leurs questions les plus complexes et les plus importantes. Nous savons que les conditions peuvent changer rapidement et nous restons donc concentrés sur une gestion rigoureuse des risques. À plus long terme, nous accordons la priorité à la nécessité d'opérer plus efficacement pour offrir l'entreprise à nos clients de manière transparente, aidés par les nouvelles technologies d'IA'.
