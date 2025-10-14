 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 071,24
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs réalise un BPA de 37,33 dollars pour les neuf premiers mois de 2025
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 14:30

Goldman Sachs a annoncé un chiffre d'affaires net de 15,18 milliards de dollars et un bénéfice net de 4,10 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

Le bénéfice dilué par action ordinaire (BPA) s'est établi à 12,25 $ et le rendement annualisé des capitaux propres ordinaires moyens (RCP) s'est établi à 14,2 % pour le troisième trimestre de 2025.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 44,83 milliards de dollars et le bénéfice net à 12,56 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2025.

Le bénéfice dilué par action ordinaire (BPA) s'élevait à 37,33 dollars pour les neuf premiers mois de 2025, contre 28,64 dollars pour les neuf premiers mois de 2024.

David Solomon, président et chef de la direction de Goldman Sachs, a déclaré : ' Dans l'ensemble de nos activités, les clients continuent de se tourner vers nous pour leurs questions les plus complexes et les plus importantes. Nous savons que les conditions peuvent changer rapidement et nous restons donc concentrés sur une gestion rigoureuse des risques. À plus long terme, nous accordons la priorité à la nécessité d'opérer plus efficacement pour offrir l'entreprise à nos clients de manière transparente, aidés par les nouvelles technologies d'IA'.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion aux couleurs de CIS. (Crédit: / CIS)
    CIS a connu une accélération de la croissance de ses revenus au troisième trimestre
    information fournie par AOF 16.10.2025 09:21 

    (AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • Last week an adult bear entered a supermarket in Numata, Gunma, north of Tokyo ( GUNMA PREFECTURAL POLICE VIA JIJI PRESS / STR )
    Japon: sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:14 

    Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank