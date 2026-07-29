 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs prudent sur GSK
information fournie par AOF 29/07/2026 à 16:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une belle hausse de 3,47%, le titre GSK est victime de prises de bénéfices à Londres (-2,24%, à 1 984,75 pence). Mardi, le laboratoire britannique a dévoilé des comptes semestriels supérieurs aux attentes, mais les objectifs sont légèrement sous le consensus.

Dans une étude, Goldman Sachs révèle que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 8,41 milliards de livres sterling, soit 2% au-dessus du consensus compilé par la société, et le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 2,80 milliards de livres, une performance supérieure de 5% aux attentes. De son côté, le bénéfice par action ajusté a dépassé le consensus de 7%.

La banque d'investissement américaine rappelle également que GSK a affiné ses objectifs à taux de change constants. Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice opérationnel ajusté dans la moitié supérieure de la fourchette de 3 à 5% et 7 à 9%, respectivement, tandis que la croissance du bénéfice par action ajusté est attendue dans la moitié basse de la fourchette de 7 à 9%. Le laboratoire prévoit également un impact négatif des changes de 2% sur le chiffre d'affaires et de 4% sur le résultat. Au point médian, ces objectifs demeurent environ 1% inférieurs au consensus du marché selon Goldman Sachs.

En guise de conclusion, les analystes indiquent que le dépassement des attentes était en grande partie anticipé, et qu'il a été partiellement favorisé par des ajustements de stocks et de remises sur le produit Arexvy, limitant le potentiel de révision à la hausse des estimations. Ils soulignent toutefois que le programme de réduction des coûts et l'accélération des investissements en R&D pourraient soutenir la croissance des bénéfices à plus long terme. La recommandation est à neutre, avec un objectif de cours de 1 890 pence, soit un potentiel de baisse de 6,85% par rapport au cours de clôture de mardi.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

GSK
2 006,500 GBX LSE -1,11%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 16:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,57 +6,49%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
HERMES INTL
1 508,5 -11,03%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank