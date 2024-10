Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Goldman Sachs: profit en hausse de 45% avec l'obligataire information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a fait état mardi d'un bénéfice net en hausse de 45% au titre du troisième trimestre grâce notamment au rebond du marché obligataire primaire sur fond de baisse des taux d'intérêt.



Son bénéfice net est ressorti à 2,99 milliards de dollars, soit 8,40 dollars par action, contre 2,06 milliards de dollars (5,47 dollars par action) un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de l'ordre de 6,90 dollars par action, selon le consensus.



Le produit net bancaire a grimpé de 7% à 12,7 milliards de dollars, dépassant là encore le consensus attendu à 11,8 milliards de dollars.



Dans un communiqué, la firme américaine dit avoir généré des revenus en hausse de 20% dans la banque d'investissement, à 1,87 milliards de dollars, grâce notamment à la vigueur de l'activité sur le compartiment des émissions obligataires.



Ses revenus dans le trading d'actions ont quant à eux augmenté de 18% à quelque 3,50 milliards de dollars, notamment grâce aux activités de courtage sur produits dérivés et marchés au comptant.



Dans le sillage de cette publication, l'action de la banque d'affaires progressait de plus de 3% en cotations avant-Bourse mardi matin.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR 523,02 USD NYSE 0,00%