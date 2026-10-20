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Goldman Sachs prévient que les stocks de gaz en Europe du Nord-Ouest pourraient rester faibles cet hiver
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 05:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les stocks de gaz du nord-ouest de l'Europe devraient rester faibles cet hiver malgré une production norvégienne en hausse, à moins d'une augmentation des livraisons de GNL en provenance du Moyen-Orient, a déclaré lundi Goldman Sachs.

Voici plus de détails:

* Les exportations de gaz norvégien vers l'Europe du Nord-Ouest ont retrouvé leurs niveaux records de 2022, ont indiqué les analystes de la banque dans une note

* La banque a précisé que l'augmentation des flux norvégiens avait fait passer les niveaux de stockage de l'Europe du Nord-Ouest à 63%, contre 62% une semaine plus tôt

* Les exportations de GNL du golfe Persique devraient se redresser progressivement tout au long de l'hiver, pour atteindre 65% des niveaux d'avant-guerre en janvier 2027, mais l'incertitude concernant les approvisionnements du Moyen-Orient est de plus en plus prise en compte par les prix du marché, a déclaré Goldman Sachs

* Le contrat TTF du 26 décembre, actuellement à 88 EUR/MWh, implique une probabilité de 51% que les flux de GNL via le détroit d’Ormuz cet hiver ne représentent en moyenne que 25% de la normale, ce qui est bien en deçà du scénario de base de Goldman Sachs et en hausse par rapport aux 47% de la semaine dernière

* La banque a déclaré vouloir davantage de preuves d’une reprise des flux de GNL transitant par le détroit d’Ormuz avant de supposer que les prix européens du gaz se débarrasseront de leur prime de risque liée à l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, qu’elle estime à 18 € par mégawattheure (MWh)

* Le contrat de référence néerlandais à échéance la plus proche sur le hub TTF TFMBMc1 a atteint lundi 89,70 €/MWh, son plus haut niveau depuis décembre 2022, selon les données de l'ICE

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